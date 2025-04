Prohens no se posiciona sobre el futuro Papa: "El cónclave elegirá lo que más le convenga a la Iglesia"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, no se posiciona respecto al sucesor del Papa Francisco después de que el Santo Padre falleciera ayer a la edad de 88 años. En este sentido, la líder del Ejecutivo "confía plenamente" en la decisión que tomen los cardenales en el cónclave en función "de lo que más le convenga a la Iglesia" para designar al nuevo Pontífice.

"Nunca me escucharán decir hacia donde tiene que ir la Iglesia porque como presidenta del Govern no me corresponde a mí y como católica que soy yo confío plenamente en el cónclave. Serán los cardenales los que elegirán lo que más le convenga a la Iglesia en cada momento", argumenta Prohens.

"Un perfil continuista"

Unas declaraciones de la presidenta del Govern que contrastan con el posicionamiento del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, quien aboga claramente por "un perfil continuista" para suceder a Francisco. "Me gustaría mucho que fuese un perfil continuista, sobre todo por el listón que ha dejado Francisco. Yo en su momento pedí un Papa a favor de los pobres, que renovase de raíz muchas estructuras de la Iglesia y que apoyara a los jóvenes y más marginados. El deseo que tenemos es que el próximo Papa continúe en esta línea", expresó ayer Taltavull.

Minuto de silencio

Prohens, junto al resto de autoridades, ha participado esta mañana el minuto de silencio convocado por el Govern en el Consolat de Mar en memoria del Papa Francisco. "Son millones de católicos que en estos momentos están de duelo y nos hemos querido sumar para mostrar nuestro respeto y recordar a un Papa muy cercano, del siglo XXI para una Iglesia del siglo XXI, que ha querido acercar la fe católica a todos los creyentes con una Iglesia de puertas abiertas e inclusiva", señala la líder popular.

Asimismo, la presidenta del Ejecutivo ha vuelto a recordar el grato recuerdo que guarda de la figura de Francisco tras la audiencia que se celebró el año pasado en el Vaticano. "Era un gran conversador, una persona muy cercana, amable, familiar y divertido. Tuve el placer de conocerle en una audiencia donde hablamos de la importancia de preservar los valores del humanismo cristiano. Un Papa que tenía muy presente las islas, de hecho recordaba su visita a la Iglesia de Montesión con mucho cariño", subraya Prohens.