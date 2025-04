El Papa que recibió a más mallorquines: políticos, artistas, clérigos y clubes deportivos

El papa Francisco ha mantenido contactos con muchos mallorquines, probablemente el que más. Presidentes de las principales instituciones de Balears, el cardenal Luis Francisco Ladaria, el obispo de Mallorca, los artistas René Mäkelä y Domingo Zapata, el grupo de baile infantil de los Moretons de Manacor, que le obsequiaron con una ensaimada, los representantes del Real Mallorca o los del Palma Futsal son algunos de los que han conocido al pontífice, fallecido ayer a los 88 años de edad.

La presidenta de Balears, Marga Prohens, viajó a Roma hace tan solo unos meses, en diciembre de 2024, cuando fue recibida en audiencia por el Papa. En ese encuentro, la líder del Govern trasladó a Francisco el «deseo» de la ciudadanía de ver culminado el proceso de canonización del beato Ramón Llull. Según informó el Ejecutivo balear en un comunicado, el Papa consideraba que el filósofo reunía las condiciones necesarias para ser canonizado por la Santa Sede. En esa reunión también se habló de la pérdida de valores, la familia y la natalidad.

Marga Prohens acudió a una audiencia de media hora el pasado mes de diciembre. | / EFE/VATICANO

Prohens se sumaba así a la lista de representantes de instituciones públicas de las islas que han conocido al pontífice, ya que también le han visitado Llorenç Galmés, presidente del Consell, que junto al obispo, Sebastià Taltavull, acudió a Roma en marzo del año pasado para conmemorar el 450 aniversario de la muerte de Santa Catalina Tomàs. También formaban parte de la comitiva la consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, el conseller de Presidencia, Antoni Fuster, el director de Cultura, Guillem Ginard, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el de Santa Margalida, Joan Monjo, y el de Valldemossa, Nadal Torres.

También en 2024 viajó a Roma Francina Armengol, como presidenta del Congreso, quien le entregó una camiseta del Real Mallorca y un libro sobre la obra de Miquel Barceló en la capilla del Santísimo de la Catedral de Mallorca. Fue una audiencia privada en el despacho papal del Vaticano, donde estuvieron reunidos cerca de una hora. Hablaron de la guerra en Gaza y Ucrania, de la actualidad europea y de la necesidad de reforzar las políticas de diálogo.

Francina Armengol y Francisco se reunieron durante una hora en el despacho papal en 2024. | / EFE/VATICANO

A principios de este año, en enero, Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca, participó en un encuentro del Papa con seminaristas de Balears y de otras provincias eclesiásticas. Pero en cuanto a clérigos próximos al pontífice, hay que hablar del mallorquín Luís Ladaria, jesuita nacido en Manacor, quien fue nombrado cardenal por Francisco en la Basílica de San Pedro en 2018. Antes ya le había nombrado prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, uno de los cinco cargos de más peso dentro de la estructura del Vaticano y del que fue relevado en 2023.

Esa parte humana que muchos destacan de Francisco quedó patente cuando llamó al obispo auxiliar de Barcelona, el mallorquín Antoni Vadell Ferrer, para mostrarle su apoyo antes de que iniciase el tratamiento de quimioterapia tras serle diagnosticado un tumor en el páncreas. «Me acaba de llamar el Papa Francisco. Me llamó personalmente para decirme que recupere, que espabile porque a mi edad me necesita muy activo en la Iglesia», contó el propio Vadell. Ya cuando el estado de salud del llucmajorer era muy delicado, se repitió la llamada para dar ánimos, en esta ocasión a la madre y hermano del prelado, quienes, tras el fallecimiento, volvieron a recibir una llamada desde Roma.

René Mäkelä entregó una lámina al Papa durante un encuentro en el Vaticano. | INSTAGRAM RENÉ MÄKELÄ

El artista René Mäkelä se vio impresionado por la presencia del Papa cuando le conoció en el Vaticano en 2019. De ese momento recuerda «el aura» del pontífice. En ese encuentro le entregó una lámina de su serie Every child is an artist.

No ha sido el único artista de Mallorca que ha conocido al Papa. El pintor Domingo Zapata también participó en ese encuentro con Francisco. «Un amigo… un buen hombre y un gran Papa! Le vamos a extrañar… Gracias por reflejar la luz en tantas vidas que no la tenían!», publicaba ayer el artista en su instagram.

También en 2019, en la plaza de San Pedro, otro pintor, José Luis Mesas, entregó al Papa una reproducción de su obra El Cristo de los Gitanos y los cuatro elementos. El artista estaba acompañado por la presidenta del Consell, Catalina Cladera, por el obispo Sebastià Taltavull, y por el forner Ángel Cortés, que obsequió al Papa con una ensaimada.

José Luis Mesas y Catalina Cladera. / DM

No ha sido el único dulce mallorquín que llegó a manos de Francisco. Cuando los Moretons de Manacor actuaron ante él en la plaza de San Pedro, la delegación manacorina le entregó una ensaimada de medio kilo, sospiros y amargos.

El Papa Francisco siempre fue un gran apasionado del fútbol. Seguidor de San Lorenzo, durante sus años de papado recibió muchas camisetas de equipos repartidos por todo el mundo y, entre ellas, se encuentra la del centenario del Real Mallorca.

Maheta Molango y Monti Galmés le dan una camiseta del Mallorca en 2016. | / DM

En 2016, la entidad bermellona alcanzó los cien años de edad y consiguió hacerle entrega de la camiseta que diseñó para esa temporada. El presidente del club bermellón por aquel entonces, Monti Galmés, y el que fue consejero delegado, Maheta Molango, entregaron el obsequio al jefe de la Iglesia Católica durante la audiencia general programada para ese día.

No estaba prevista la entrega de la camiseta, pero la embajada española en Roma hizo posible que esa mañana, la del 7 de septiembre, durante cinco minutos, el Sumo Pontífice se acercase al espacio donde estaban Galmés y Molango. Durante ese periodo de tiempo, presidente y CEO del club intercambiaron unas palabras con él.

Representantes del Palma Futsal le regalaron una camiseta con su nombre, ante la presencia del obispo de Mallorca. | / PALMA FUTSAL

El papa Francisco también recibió un obsequio especial por parte del Palma Futsal. Fue en 2024, tras proclamarse campeón el conjunto palmesano de la UEFA Futsal Champions League y de la Copa Intercontinental. Una amplia delegación del club pudo saludar al Sumo Pontífice en su audiencia semanal en un momento histórico para los mallorquines y para el fútbol sala. El presidente del club, Tomeu Quetglas, el entrenador, Antonio Vadillo, y el capitán del equipo, Carlos Barrón, encabezaron una expedición que estuvo acompañada por el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. La comitiva tuvo la oportunidad de saludar y dialogar con Francisco, quien demostró conocer bien el deporte y, además, al equipo balear. Todos ellos inmortalizaron el momento en una fotografía y le obsequiaron con una camiseta con la inscripción «Papa Francisco» en la espalda, así como con una bufanda del club.