Mallorquines en el Vaticano en el último día del papa Francisco: "Le vimos muy débil, pero nadie se imaginaba que despertaríamos con la noticia de su muerte"

La muerte del papa Francisco conmocionó al catolicismo, y más aún al ocurrir en Semana Santa, una fecha muy importante dentro de la liturgia cristiana. Poder verlo en directo o escuchar sus oraciones en un día tan especial como el Domingo de Ramos llevó al empresario mallorquín Víctor Mora, junto a su mujer y su hijo, a estar presente en el que, sin saberlo, sería el último día del Sumo Pontífice antes de fallecer ayer por la mañana.

De vacaciones en Roma, aprovecharon su estancia en la capital italiana para visitar el Vaticano ese domingo. «A todos los católicos nos gusta poder estar cerca del papa en algún momento de nuestra vida, y siendo Domingo de Ramos queríamos estar presentes», relata Víctor desde Roma. «Sabiendo el delicado estado de salud que atravesaba, no queríamos perdérnoslo», añade.

En medio de una gran multitud, algo que les sorprendió, los comentarios sobre el estado físico del papa fueron la nota predominante entre los fieles que se congregaron en la plaza del Vaticano. «Se le vio muy flojo de salud, con la voz resquebrajada. Casi no pudo dar el padrenuestro, estaba muy débil. Se oían comentarios, pero nadie se imaginaba que nos despertaríamos con la noticia de su muerte», reconoce.

Víctor, junto a su familia y unos amigos, posan este domingo en la plaza de San Pedro en el Vaticano. / M.CH.

«Ver al papa Francisco con vida fue algo que me marcó. Sentir su presencia, su manera de conectar con la gente... fue distinto a solo verlo en pantallas. Ahora que ya no está, me queda esa mezcla rara: por un lado, la pena de saber que no volveremos a escuchar sus palabras directamente; y por otro, el orgullo de haber vivido en su tiempo», destaca, al sentirse afortunado de haberlo podido ver en directo.

Uno de los momentos más emotivos que recuerda fue cuando el papa, entre un gran despliegue de seguridad, paseó en su coche para, a duras penas, saludar a los presentes: «Demostró que es humano, saludando y haciéndose fotos. Y eso que casi no podía moverse. Me dio la sensación de estar despidiéndome de un papa muy cercano», concluye.

Y es que Víctor, que regresó junto a su familia ayer por la noche a Mallorca desde Roma, reconoce que en las primeras horas del día no notó un especial luto por las calles de Roma tras conocerse la noticia. «Hay menos lío del que nos esperábamos. Está todo abierto, no se respira un clima de duelo ni de luto, al menos por el momento. Nosotros lo supimos a la hora del desayuno, que nos lo dijo un camarero».