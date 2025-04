La Iglesia de Mallorca ensalza la labor de Francisco: “Ha sido un Papa que ha aportado aire fresco y credibilidad a la Iglesia”

La Iglesia de Mallorca se muestra unánime: desea un Papa continuista. El clero y religiosos de la isla consultados por este diario ensalzan la figura y el pontificado de Francisco durante estos doce años. La mayoría destacan que Jorge Bergoglio, que falleció ayer a los 88 años de edad, fue un Papa cercano a todos, a los más marginados, a los enfermos, a los excluidos y también a los jóvenes. Aportó «aire fresco» a la Iglesia cuando más lo necesitaba. «Abrió el camino de la participación de la mujer en la Iglesia, ha hecho cosas importantísimas», subrayan religiosas mallorquinas.

Tomeu Villalonga, rector de la unidad de pastoral de Santanyí, que se encarga de cinco parroquias en la zona, recuerda como si fuera ayer el día que fue elegido el papa Francisco. «Yo estaba allí en Roma, en marzo de 2013; recuerdo que tocaron las campanas, salió el humo de la fumata blanca y él salió al balcón vestido de blanco y saludó a todos. Entonces casi nadie conocía quién era, solo que era argentino», rememora Villalonga, que se encontraba estudiando en Roma en esa época, cuando renunció el anterior papa Benedicto XVI.

«Yo creo que Francisco escuchó mucho lo que se dijo en ese cónclave. Veníamos de un momento de crisis por la renuncia de Benedicto XVI. Francisco ha intentado llevar a la Iglesia a los inicios del siglo XXI, ha intentado renovar y que la Iglesia sea lo que realmente es. Cuando escribió la primera carta encíclica ya hablaba de una Iglesia más cercana a la gente, como una tienda de campaña. Él transmitía unas imágenes muy potentes, muy fuertes», recalca Villalonga.

«Él prefería una Iglesia herida y accidentada que estuviera en medio del mundo. Transmitía la alegría de la fe. Este es el gran mensaje del Papa. Abrió la Iglesia para que se pudiera adaptar al principio del siglo XXI», añade Villalonga.

El párroco del municipio de Santanyí reconoce que no sabe cómo será el nuevo Papa, pero apuesta por el continuismo. «No puedo predecir el futuro. Pero nunca un Papa va en contra de otro. Normalmente, son papas continuistas con la labor y el pontificado del anterior. Confío en que sea un Papa continuista y que la Iglesia pueda desempeñar su función, que su palabra se escuche en medio del mundo. No espero que haya una involución. Francisco ya ha abierto fronteras que no se cerrarán», señala Villalonga.

Toni Amorós, rector de las parroquias de Manacor, Porto Cristo y Son Macià, y que administra temporalmente las de Cala Millor y s’Illot, destaca que el papa Francisco tenía un mandato de sus cardenales: «Primero, cambiar el lenguaje de la Iglesia, que fuera menos condenatorio. Él lo ha conseguido, ha cambiado completamente el lenguaje condenatorio de la Iglesia. Ha sido un éxito, él es un gran comunidador. Y, segundo, descentralizar la Iglesia del Vaticano. Ha hecho lo que ha podido, no lo ha conseguido del todo, porque ha encontrado más obstáculos y dificultades. Hay que tener en cuenta que él no es un burócrata. La asignatura pendiente es descentralizar la Iglesia del Vaticano».

Amorós participó en un encuentro con el Papa en octubre de 2022, junto con el obispo de Mallorca y el grupo histórico de danza popular manacorí de Els Moretons en Roma. «Tengo un gran recuerdo del viaje, del compañerismo con los padres de los niños y con el obispo. Estaban muy emocionados», asegura. «Ahora no sé qué pasará. No creo que haya involución. No sabría decirlo. A mí me gustaría que continuara igual, que siguiera la misma línea. No tendríamos que volver atrás con el lenguaje condenatorio de la Iglesia», expresa esperanzado.

El prior de Lluc Marià Gastalver, junto al obispo Taltavull, entrega una imagen de la Virgen de Lluc al Papa. / D.M.

Marià Gastalver, prior de Lluc y rector del Seminario Mayor de Mallorca, entregó a finales de enero de 2025, junto con el obispo Taltavull, una imagen de la Virgen de Lluc al Papa en un encuentro con una docena de seminaristas. «Estos doce años del pontificado de Francisco han sido una bendición para la Iglesia. Benedicto XVI fue el Papa de la palabra. Y Francisco es el Papa de los gestos, de los hechos», resume Gastalver.

«El mensaje del Papa es el de la proximidad, el de descubrir a Jesús más próximo, al lado de los que más sufren, de los inmigrantes, de los excluidos. Él ha insistido mucho en las periferias. Su mensaje ha sido Cristo, Jesús en medio del mundo, al lado de los que más padecen. Y una Iglesia en salida, sinodal, que camina junta; una iglesia plural en la que se fomenta la unidad, que anuncia al mundo que Jesús lo es todo, él es el salvador y es para todos, no excluye a nadie, a pobres ni a ricos, Jesús es inclusivo», sintetiza el prior de Lluc.

«La Iglesia es muy sabia»

Respecto al nuevo Papa, Gastalver indica: «La Iglesia es muy sabia. El Espíritu Santo nos acompaña. Es un activador de procesos. Confío en que continuará en este sentido el Obispo de Roma. Continuará dando respuestas a los retos del mundo. Tendrá que ser un Papa que trabajará mucho por la unidad de todos nosotros, por el amor y la fraternidad. Confiamos en que el próximo Papa seguirá en esta línea, tal como dice el Evangelio».

Felisa García, secretaria de la Confederación de Religiosos (Confer) Diocesana de Mallorca, expresa su opinión como hermana de la Caridad: «Me gustaría mucho que el nuevo Papa continuara con la línea del papa Francisco. Estoy muy de acuerdo con lo que ha hecho. El Papa ha hecho mucho y aún podría haber hecho más si no hubiera tenido tanta oposición. La Iglesia necesita muchas reformas. Lo que ha hecho Francisco ha sido muy importante, lo que se dijo en el Concilio Vaticano II».

«Podría destacar muchísimas cosas del papa Francisco. Como mujer comprometida con la Iglesia, todo lo que él ha hecho con la participación de la mujer en la Iglesia, la apertura hacia la mujer; nos ha puesto en el camino, ha abierto un camino muy importante y aún faltan cosas. Yo lo valoro muchísimo. Ha realizado muchos nombramientos de mujeres, ha permitido la participación de la mujer en el sínodo, la ha ido posicionando dentro de la Iglesia. Valoro en especial el último sínodo que convocó en el que incluyó a muchas mujeres. Además de la participación de las mujeres, también destaco la trascendencia del sínodo», remarca Felisa García.

Sor Begoña Fornes, directora del colegio Madre Alberta y superiora de la comunidad, subraya que Francisco fue «el Papa que la Iglesia necesitaba en ese momento; el Espíritu Santo sopló fuerte», detalla de forma metafórica. «Ha sido el Papa del pueblo, de la gente sencilla, muy cercano y abierto al diálogo; ha actuado con valentía para tratar temas importantes de la Iglesia; ha sido el Papa para todos, todos, todos, tres veces, como él dijo. Nos deja un gran legado: el sínodo de la sinodalidad», enfatiza esta religiosa. «Mi deseo es que el nuevo Papa continúe la línea de Francisco. Ha sido un gran Papa. Hemos recibido un regalo inmenso. Benedicto XVI fue un gran intelectual, también nos hizo bien. Y este Papa ha sido una bendición», reitera Fornes.

Martina Moncada, superiora general de las Agustinas Hermanas del Amparo, ensalza al Papa Francisco, desde el punto de vista religioso, citando a Confer: «Como religioso, era Jesucristo y ha dado mucha luz a la vida consagrada. Su invitación a la alegría, a ser alegre; la importancia del proceso en la época de cambios en la que estamos, en la que se necesita tiempo; él hablaba mucho del discernimiento, de ser cómplices del Espíritu Santo; las invitaciones que él hacía, las hacía realidad con su vida, con su forma de ser, de actuar; fue capaz de dialogar, de abrir el corazón a personas muy diferentes; estuvo siempre atento a las necesidades actuales, en contacto con el mundo, con la realidad; su pontificado es como el de un padre que está pendiente de sus hijos».

La hermana Moncada desea que, viendo el balance positivo de Francisco, la persona que continúe «tiene que seguir siendo valiente, dar respuesta a la realidad de este mundo y continuar con el diálogo y el discernimiento para rescatar la esencia del ser cristiano». Según la religiosa, el Papa hablaba «para todos; su mensaje pudo llegar a todos los puntos», a la vez que lo recuerda en un encuentro hace tres años en Roma muy sonriente.

«Ha roto muchos esquemas»

El hermano Rafel Matas, exconsejero general de La Salle, estuvo nueve años en Roma y allí coincidió en varias ocasiones con Francisco. «Ha sido un Papa que ha aportado aire fresco y credibilidad a la Iglesia, que lo necesitaba. Ha realizado multitud de gestos proféticos, ha roto muchos esquemas de lo que habíamos tenido hasta ahora. No ha sido un hombre de discurso solo, sino también de gestos, de hechos. Destacaba por su humanidad, sufría con los que padecen y era alegre con los que están alegres. Proponía cosas, adaptaba al mundo de hoy el mensaje del Evangelio. Siempre estuvo próximo a la gente sencilla, marginal, a los inmigrantes, los pobres, los drogadictos, la mujer, los jóvenes. Creó muchas dinámicas con los jóvenes, creyó en ellos. Tuvo mucha humanidad y fe», indica Matas.

En referencia al futuro Papa, el hermano de La Salle admite que hay rumores de una involución: «Son rumores humanos, no les doy credibilidad. El cónclave siempre nos sorprende. Me gustaría que el nuevo Papa fuera continuista con la línea de Francisco, es lo que la Iglesia necesita. Hay un sector en la Iglesia que querría una ruptura, durante su papado ya lo quería; en cierta manera, se reflejará, pero el cónclave siempre sorprende; estoy esperanzado, será un persona que continuará con las líneas marcadas por Francisco».

Jaume Mercant, rector de Son Servera, Sant Llorenç y Son Carrió, indica que él pediría para el próximo Papa que no sea «tan mediático como sus predecesores en el siglo XX. Pienso que un exceso mediático fomenta la papolatría. La Iglesia es de Cristo, no es del Papa». Mercant añade: «El Papa tiene su importancia, pero es relativa. Los fieles no pueden olvidar que la Iglesia es de Dios y no del Papa. La historia de la Iglesia nos enseña que casi todos los cardenales papables que han entrado en el cónclave han salido cardenales».