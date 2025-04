Fieles de Mallorca recuerdan al Papa: "Francisco fue dialogante y respetuoso con todos. Fue una gran persona"

Medio centenar de fieles ha acudido este martes a la Catedral para honrar la memoria del papa Francisco, fallecido el lunes a causa de un ictus, y recordarle como "una gran persona".

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha oficiado esta mañana la misa por la primera celebración de la Eucaristía para recordar y orar por el Pontífice, de quien ha destacado ser "una persona muy sencilla, humilde y muy valiente a la hora de predicar el Evangelio y hacerlo realidad en la vida cotidiana".

Jóvenes y mayores, residentes y turistas han acudido este martes a La Seu para recordar al Papa, "alguien dialogante, respetuoso con todos", en definitiva, "una gran persona". Así le ha descrito Rosa María Vives, una de las fieles que desde las primeras filas ha asistido a la ceremonia. "Ha hecho tantas cosas por el Catolicismo que espero que el próximo Papa continúe con todo lo que empezó él", ha manifestado.

Álex Ceball ha destacado la importancia que tuvo el Pontífice para la comunidad jesuita. "Puso el foco en los pobres, en los más necesitados, y espero que el nuevo Papa continúe el mismo camino y lo haga bien, porque Francisco tuvo un pontificado excepcional", ha resaltado.

Rosa María Vives, este martes en la Catedral. / Nair Cuéllar

Rafael Barceló ha coincidido en resaltar que el recientemente fallecido Jorge Mario Bergoglio "ha sido un diez". "Nos ha marcado el camino para seguir, es el perfume que tenemos que oler", ha destacado el fiel con devoción. En este sentido, ha manifestado sentirse "emocionado por su estilo, el estilo nuevo que ha creado" y ha resaltado que Francisco "ha puesto el Evangelio en el centro de todo".

Rafael Barceló, este martes en La Seu. / Nair Cuéllar

Al nuevo Pontífice Rafael le pide que "siga el estilo de Francisco" y destaca la importancia de quererle antes de saber quién es. "Yo ya lo hago, porque es importante creer en el mensaje que ya nos han dejado y actuemos en consecuencia", ha matizado.

"Todo lo que hizo fue precioso"

Sebastiana Campos ha acudido este martes a La Seu expresamente para orar por el papa Francisco, una "gran persona" que "ha dejado huella", ha manifestado. Para Sebastiana todo lo que ha hecho el Pontífice "ha sido precioso", por lo que sostiene que su sucesor "debe seguir su ejemplo", ya que opina que "las cosas de Dios no se deben cambiar".

Sebastiana Campos. / Nair Cuéllar

Entre los fieles reunidos en la Catedral destacaba la presencia de un joven. Carlos López no ha querido perderse esta mañana la plegaria de Taltavull por el Papa Francisco, quien fue -ha dicho- "la regeneración que la Iglesia necesitaba". Así, ha explicado que el Pontífice intentó "adaptar la institución a los nuevos tiempos", aunque -según ha relatado- "se quedó corto por la reticencia de la Iglesia".

Carlos López atiende a este diario en La Seu. / B. Ramon

Por todo ello, Carlos ha valorado a Francisco como un Papa "muy cercano que ha demostrado siempre estar al lado del que más lo necesitaba". En cuanto a su sucesor, el joven confía en que "traiga unidad a una institución que no está pasando por su mejor momento".

Confío en que el nuevo Papa traiga unidad a una institución que no está pasando por su mejor momento Carlos López

María, que prefiere no desvelar más datos sobre sí misma, es italiana, lleva mucho tiempo viviendo en Mallorca y este martes ha querido acercarse a La Seu para recordar también "lo cercano y empático" que era el Pontífice. "Su papado me ha marcado, porque fue una persona muy grande", sostiene.

En cuanto a su sucesor, María reconoce no saber muy bien qué va a pasar, ya que opina que "el momento histórico que vivimos es muy confuso en un sentido político y económico", por lo que pide al nuevo Papa que "sea una referencia para todo el mundo, porque necesitamos una luz".

Críticas al Papa

Algunos turistas también han querido unirse a este recuerdo a Francisco. Es el caso de Manuel Asensio. Procedente de Madrid, ha venido a pasar unos días a la isla y aunque ha entrado en la Catedral "solo por dar un paseo", ha aprovechado para asistir a la plegaria por el Pontífice, de quien dice "ha sido un hombre abierto que ha tenido trompicones". Y es que su comentario sobre los seminaristas homosexuales no gustó al madrileño: "Mucha libertad para ciertas cosas, pero luego coge y dice que los obispos no admitan seminaristas homosexuales porque ya hay demasiado 'mariconeo'. Pues no puede ser, eso fue un error", critica.