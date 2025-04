La camiseta del RCD Mallorca reposa en el Vaticano

A finales del año 2015 el consejo de administración del RCD Mallorca delegó la organización de la celebración del centenario (1916/2016) en los Sres. Guiem Reynés (ex presidente), Ramón Socias (ex delegado del gobierno), Rafel Bosch (ex conseller) y Toni Tugores (delegado de campo). Participé en todas las reuniones que se convocaron al respecto en mi función como vicepresidente y después como presidente del Club. Eran momentos de ilusión y de emociones, pues los cuatro mencionados son mallorquinistas de toda la vida y trabajaron por amor a los colores. Tuvimos un presupuesto muy ajustado, fueron sólo 100 mil euros para todos los eventos del año del centenario, incluyendo festejos, estatua, camisetas, banderas, logo, canción y la película «Cent anys després» que relataba la historia de la entidad y que fue estrenada en la Sala Augusta.

Me han quedado en la memoria las reuniones que dicha comisión del centenario llevaba a cabo para informar sobre los avances de la organización de los programas de actividades, en las cuales traíamos bocadillos para comer, pues en el Mallorca antes del 4 de enero de 2016, fecha de la venta de la sociedad al grupo de inversores americanos, se ahorraba hasta en el catering.

Recuerdo que un día de la primavera de aquel año, Cati Guasp, excelente empleada multitasking del Club, me llamó para convocarme a una visita a la sede episcopal, pues entre los actos representativos del centenario estaba el ir a saludar al Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo, que a la sazón era Monseñor Javier Salinas. Asistimos el CEO Maheta Molango, los del grupo del centenario y yo. Entre los motivos de la visita al Obispo estaba el pedirle que interviniera ante el Dicasterio del Vaticano para conseguir una audiencia con SS el Papa Francisco. Durante la cena le hicimos la propuesta, la cual fue bien aceptada y se nos dijo que se ocuparían de ello en breve. Semanas más tarde tuvimos los primeros comentarios de que la audiencia estaba en buen camino.

Se había decidido que haríamos un grupo formado por Guiem Reynes, Toni Tugores, Paco LLabres (Alfonsinos, DEP) Juliá Mir (presidente veteranos) Maheta y yo para viajar a Roma y representar al Mallorca. Estábamos todos ilusionados con la posibilidad real de que fuéramos recibidos por el Papa Francisco. Sin embargo, circunstancias de índole privado, que más tarde se hicieron públicas, al salir en los medios que Monseñor Salinas tenía una controvertida relación con la que era su secretaria, y que fueron el desencadenante de su destitución como obispo de Mallorca, enturbiaron las relaciones del obispado con la Sede Vaticana, llegando hasta el punto de que la ya programada audiencia se encontraba en punto muerto, o sea si confirmar.

Al tener los vuelos a Fiumicino y el hotel reservado y no tener la confirmación definitiva de la audiencia, solicitamos a Josep Pons Irazazabal, que era embajador en Malta, una gestión a nivel embajada, y así fue como pudimos solucionar la tan deseada audiencia. Josep nos puso en contacto con Ernesto Saenz de Buruaga, embajador de España ante la Santa Sede, el cual nos recibió en dicha embajada, que es la más antigua de Europa, y en cuyas escalinatas de entrada hay dos bustos de Bernini.

Llegamos a Roma el día 6 de septiembre y Guiem Reynés , que es arquitecto de prestigio y conoce la ciudad a la perfección, fue nuestro guía en la ciudad eterna. Disfrutamos de una cena en el Restaurante Il Moro, en la Vicola de la Fontana di Trevi, al salir echamos monedas a la Fontana cerrando los ojos y deseando buenos resultados para el futuro del Real Mallorca.

El día 7 de septiembre de 2016 tuvo lugar la recepción del Papa, esta fue relativamente breve, menos de 10 minutos, pero intensa y emocionante. Maheta y yo le entregamos una camiseta del centenario con su nombre en el dorso, la cual descansa seguro en los archivos vaticanos. Hablamos de Mallorca, que Francisco ya había visitado, del Cardenal LLiteras, que es de Manacor, como yo, de Junípero Serra, y de los aficionados argentinos que tiene el Mallorca. Después me cogió las manos, me regaló un rosario, lo bendijo y nos deseó suerte. Aun siento el contacto de la energía de sus manos con las mías, y en los días de partido antes de ir a Son Moix, acaricio el rosario y pido a Francisco que nos apoye para conseguir un buen resultado.

Siempre he pensado que aquella visita fue positiva para el devenir del Club. Después de casi nueve años, la realidad lo demuestra, seguro que la bendición papal ha influenciado positivamente la excelente gestión de los actuales responsables.

DEP el Papa Francisco, nacido Jorge Mario Bergoglio, cuyo apellido podría ser el de un teórico jugador de futbol del Real Mallorca, quizás el de un mediocentro defensivo o el de un central con salida de balón. Y puestos ya a soñar el de un delantero centro con facilidad de gol.