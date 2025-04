Un policía dispara dos veces al coche de un maltratador en Palma tras intentar atropellarle y arrollar a otro agente

Un policía nacional ha sacado su pistola y ha disparado dos veces a las ruedas del coche de un presunto maltratador tras esquivarle cuando se disponía a atropellarle en Palma. El individuo también golpeó con el turismo a otro agente, que ha sufrido lesiones leves. Investigadores del Grupo de Homicidios, la Policía Científica y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se han hecho cargo del caso y tratan de dar con el paradero tras el episodio de violencia machista y los presuntos delitos de atentado.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este lunes en la plaza de Miquel Dolç de Palma. Tras recibir la denuncia de un episodio de malos tratos, una patrulla de la Policía Nacional se ha desplazado hasta el lugar. Después de realizar varias gestiones, los agentes han localizado a la víctima y la han protegido al tiempo que buscaban al presunto maltratador.

Al cabo de unos minutos, el individuo ha sido localizado cuando emprendía la huida en su vehículo. Un agente se colocó detrás del coche, al tiempo que le daba el alto. El sujeto ha hecho caso omiso al tiempo que le golpeaba con el turismo y le ha causado lesiones leves.

Esquivado 'in extremis'

A continuación el otro policía se ha puesto delante del coche para tratar de cortarle el paso e impedir que huyera. Pero el maltratador ha arrancado el vehículo hacia él y ha acelerado. El agente ha logrado esquivarlo 'in extremis' y no ha sido alcanzado. Acto seguido ha desenfundado su pistola reglamentaria y ha disparado dos veces a las ruedas del coche, pero no ha logrado impedir que se diera a la fuga.

Efectivos del Grupo de Homicidios, Policía Científica y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional se han hecho cargo del caso. Su localización y detención se ha convertido en una absoluta prioridad después de que pusiera en peligro la integridad de los dos componentes de la patrulla policial.