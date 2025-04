Las consecuencias de no presentarse al colegio electoral: desde multas a penas de prisión

Llegar a juicio por no acudir a la mesa electoral a la que te habían designado ya no es extraño en los tribunales de Mallorca. Más de una veintena de ciudadanos de la isla han comparecido en la sede judicial de Vía Alemania, en Palma, en los últimos meses para ser juzgados por un delito electoral por no presentarse a las mesas a las que habían sido nombrados como vocales, presidentes o suplentes.

Normalmente, se trata de personas que no presentaron excusa ni alegaron motivo de incomparecencia ante la junta electoral de zona. Por ello, al no poder acreditar una causa justificada de su ausencia y no haber atendido a sus obligaciones como ciudadano durante la jornada electoral, acaban acusadas formalmente por la fiscalía.

La mayoría de los casos se saldan con conformidades en una vista oral celebrada en un juzgado de lo penal de la ciudad. El ministerio público y la defensa alcanzan un acuerdo y el acusado reconoce los hechos y se declara autor responsable de un delito electoral. Habitualmente, el ciudadano acepta una pena inferior a la que inicialmente le pedía la fiscalía. Y la magistrada le condena a una multa o una pequeña pena de prisión de no cumplimiento.

Por ejemplo, el mes pasado, un joven que en un principio se enfrentaba a una solicitud de pena de seis meses de cárcel por parte del fiscal, se conformó con tres meses de prisión, que le fueron suspendidos por un periodo de dos años. En esta ocasión, el sospechoso no acudió a las elecciones generales del pasado 23 de julio de 2023, pese haber sido seleccionado para formar parte de una mesa electoral en calidad de vocal en uno de los colegios electorales de Palma.

En febrero de este año, una vecina de Palma, que afrontaba una petición de condena de un año de cárcel por un delito electoral en la modalidad de incumplimiento en mesas electorales, finalmente aceptó una multa de 360 euros por no haber comparecido en la mesa en la que debía ejercer como vocal primera en el colegio San José Obrero de la capital balear en las pasadas elecciones generales de julio de 2023. La acusada no se personó en el colegio electoral por voluntad propia ni justificó su ausencia.

Medio centenar de casos

Medio centenar de causas han llegado a los tribunales de Mallorca tras las últimas elecciones autonómicas, municipales y las generales celebradas en 2023.

Habitualmente, las juntas electorales remiten una treintena de asuntos a la fiscalía en las islas en cada jornada electoral. En 2023 hubo dos votaciones. Por un lado, las elecciones autonómicas, municipales y las de los Consells insulares, que se celebraron el 28 de mayo. Y, por otro lado, las elecciones generales, que tuvieron lugar el 23 de julio de 2023. Esto ha provocado que se hayan acumulado procedimientos judiciales prácticamente en las mismas fechas, ya que se celebraron dos jornadas electorales con apenas dos meses de diferencia. Y, ahora, estos casos están llegando a juicio desde hace unos meses.

Todos los asuntos que traslada la junta electoral a la fiscalía no acaban en denuncia ni en una acusación formal por delito electoral. El ministerio público revisa y estudia cada caso y comprueba si el ciudadano pudo acreditar y justificar el motivo por el que no acudió a constituir la mesa electoral a la que había sido designado. Cuando los hechos revisten carácter de delito, se formula acusación ante el juzgado de instrucción de la ciudad. Estas causas son las que llegan finalmente a un juzgado de lo penal de Palma para su enjuiciamiento.

Jornada electoral en Palma el pasado 28 de mayo de 2023. / E. P.

En la isla también hay ejemplos de asuntos de delito electoral que se han juzgado y finalmente han acabado en absolución y otros, en condena. Un caso curioso fue el de una vecina de Palma que finalmente fue sentenciada a pagar una multa de 1.350 euros por ausentarse de la mesa electoral en la que debía ejercer de vocal sin contar con la debida autorización en las pasadas elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023 y que alegó en el juicio que no se encontraba bien y que no podía leer porque se había cortado la córnea unos días antes con las pestañas postizas. La mujer solicitó excusa y presentó documentación médica, pero la junta electoral la desestimó dos días antes de las votaciones.