La gerente de Son Espases, Cristina Granados: «La mitad de pacientes en Urgencias podrían ser atendidos en su centro de salud»

¿Qué balance hace de su gestión desde que entró como gerente hace ya un año y medio?

Estoy muy contenta de haber venido a Son Espases. Ya conocía el hospital porque había estado antes para aprender de proyectos que se hacían aquí. Es un hospital excelente, con grandes profesionales y proyectos muy interesantes. Uno de los objetivos estratégicos más importantes son las listas de espera, y en eso hemos mejorado mucho. Pero más allá de eso, nuestro gran proyecto es reorganizar el hospital para que el paciente esté siempre en el centro. Queremos que esté en casa si puede, en hospitalización a domicilio si lo necesita y el menor tiempo posible dentro del hospital.

Cristina Granados, licenciada en Medicina y especialista en Admisión y Documentación Clínica, dirige Son Espases desde septiembre de 2023. / B. Ramon

¿Cuáles son sus prioridades a corto, medio y largo plazo para el hospital?

A corto plazo, seguir reduciendo las listas de espera. En el día a día trabajamos para que los pacientes esperen menos y se operen antes. También queremos impulsar la atención virtual para que pacientes que están ingresados solo esperando una prueba o diagnóstico puedan hacerlo desde casa con seguimiento remoto. A medio plazo, reducir las largas estancias: cuando llegué había más de 100 pacientes que llevaban más de 100 días ingresados; ahora solo quedan dos. También tenemos varios proyectos con inteligencia artificial, uno de ellos es la teledermatología para que el médico, a través de una foto del paciente, decida si tiene que venir o no al hospital. Además, estamos trabajando en un proyecto de radiología, el anillo radiológico, para que las pruebas

¿Cuánto se han reducido las listas de espera y cómo?

Lo que más se ha reducido es la demora máxima. Cuando llegué, había pacientes en una lista de espera más de siete años, eso ya no pasa. Desde entonces hasta ahora, hemos reducido un 48% el número de pacientes que esperan más de 180 días en las listas de espera quirúrgicas. Hemos aumentado un 4% la actividad ordinaria de quirófanos y también hemos organizado mejor los recursos, haciendo programación más eficiente y priorizando según antigüedad. En consultas, se ha aumentado un 8,8% la actividad y se ha reducido un 12% el número de pacientes que esperan más de 60 días.

¿Se ha aumentado la actividad extraordinaria para ser más eficientes?

Sí, muchos quirófanos funcionan ahora por las tardes, no había más remedio.

¿Cuánto ha costado ser más eficientes?

Económicamente, solo ha costado un 20% más en material sanitario. No se ha incrementado el gasto en actividad extraordinaria, porque gran parte del trabajo se ha hecho en jornada ordinaria. Hemos utilizado mejor nuestros recursos.

¿Cuánto han aumentado las derivaciones de pacientes a la privada?

Este año se han disminuido, tanto en consultas como en intervenciones quirúrgicas. Hemos sido más eficientes y por eso hemos necesitado menos derivaciones.

El tiempo medio de demora para una consulta ha aumentado en diez especialidades. En Medicina Interna, por ejemplo, ha subido más de 50 días, hasta alcanzar los 70. ¿Por qué?

A veces un aumento de demora se debe a un caso puntual, no a una tendencia real. El número de pacientes que están esperando es bajo. Tenemos un sistema informático que nos permite saber qué servicios están aumentando la espera. En general, lo que nos preocupa más son los servicios con mayor volumen de pacientes esperando. Son más complejas las especialidades de Traumatología, Cirugía General, Dermatología... en estos servicios tenemos muchos pacientes esperando. Igualmente, cuando llegamos los pacientes que esperaban más de 180 días eran casi el doble más que ahora.

La directora gerente de Son Espases, Cristina Granados, en su despacho, en un momento de esta entrevista. / B. RAMON

Pero la espera media también ha bajado mucho en otras 14 especialidades. ¿Cómo se explica esa diferencia?

Porque hemos trabajado sobre todo en servicios con muchos pacientes acumulados, como Dermatología. También estamos trabajando mucho con Atención Primaria para mejorar los circuitos desde el inicio y evitar esperas innecesarias. Hemos trabajado sobre todo en la espera máxima, no tanto en la espera media, porque no es muy alta.

En cirugías, en cambio, la tendencia es muy positiva: la espera media ha bajado en 13 especialidades y solo ha subido en una. ¿Qué se ha hecho distinto?

Hemos trabajado muy bien el proceso quirúrgico. La clave está en operar primero a los pacientes que llevan más tiempo esperando. Eso hace bajar la demora media. Y hemos mejorado mucho la organización.

¿Hasta qué punto se podrá reducir la espera para las cirugías?

El decreto del Ministerio de Sanidad establece que el tiempo máximo de espera para ciertas intervenciones quirúrgicas no urgentes es de 180 días, pero prácticamente ninguna comunidad lo cumple. A nosotros todavía nos queda mucho para llegar a los 180 días, no sé si en esta legislatura seremos capaces de cumplirlo.

¿Se puede mantener este ritmo o es una mejora coyuntural?

Lo estamos manteniendo. La actividad ordinaria en quirófanos ha subido casi un 10% y seguimos con esa tendencia. Nuestro objetivo este año es que salvo Cirugía General, todas las especialidades estén por debajo de los 200 días de espera.

Precisamente, Cirugía General y Digestiva tiene casi 600 pacientes que llevan esperando más de seis meses. ¿Qué está pasando?

Es el servicio que más urgencias y más cánceres opera. Además, somos centro de referencia en patologías complejas de toda la comunidad. La actividad ordinaria apenas da para atender los casos más graves. Estamos haciendo prolongaciones de jornada y valorando operar fuera del hospital en otros centros. El objetivo que pusimos el primer año fue bajar la espera máxima a menos de 300 días, y lo hemos conseguido en todas las especialidades menos Cirugía General y Digestiva, Traumatología y Urología.

En urgencias, los colapsos y largas esperas son un problema recurrente. ¿Qué se está haciendo?

El 55% de los pacientes que vienen a urgencias tienen patologías leves que podrían resolverse en Atención Primaria. Esos pacientes son los que más esperan, y son los que no deberían ir a Urgencias, sino a un centro de salud o PAC. En los niveles de urgencia 1, 2 y 3, que son los más graves, cumplimos los tiempos. Además, solo un 11% de los que vienen a urgencias ingresan en el hospital. El volumen de pacientes en urgencias aumenta, pero el número de ingresos se mantiene, por lo que la mayoría de casos son leves. Se han abierto nuevas camas en el Hospital General y en Virgen de la Salud para reducir las esperas.

¿Las urgencias se sobredimensionan con casos que podrían resolverse en Atención Primaria?

Sí, ese es problema, hay que hacer un llamamiento para que el paciente acuda al centro de salud, porque falta concienciación. Urgencias no es el sitio para un dolor de muelas o una crisis hipertensiva leve. Yo siempre digo que si te duele algo te tiene que ver un médico, un dolor nunca es banal, pero no puede ser que llames a tu centro de Primaria y te den cita para dentro de diez días. También es cierto que en verano vienen muchos turistas que no saben dónde está su centro de salud, y algunos pacientes que se quedan más tranquilos si vienen a Son Espases.

¿Afirma que los colapsos en Urgencias son puntuales?

Sí, son días muy puntuales, y los que esperan son los que están pendientes de ingreso. Y esperan porque no tenemos camas.

¿Qué falla cuando un paciente está más de seis horas esperando en una camilla sin ser ingresado ni derivado?

Lo que falla es que no hay una cama libre. Por eso estamos trabajando para reducir los tiempos de alta hospitalaria y que las camas se liberen antes. En un hotel tienes claro que tienes que irte a las 12:00, en un hospital no es así. Pero estamos trabajando con servicios como Medicina Interna, Neurología, Neurocirugía o Cirugía Torácica para que los pacientes se vayan antes de las 12:00, de forma que los que están en urgencias no tengan que esperar tanto. El objetivo es dar el alta por la mañana, no esperar hasta las seis de la tarde. En general, estamos trabajando para que los pacientes no pasen tanto tiempo en el hospital, hay muchos que están ingresados y realmente no les hace falta.

¿Cómo afrontan el verano con el aumento de población?

En verano no ingresan más pacientes, pero sí vienen más a urgencias. Lo que aumenta es la actividad quirúrgica de urgencia. Y salvo algún día puntual, el año pasado no aumentó el tiempo de espera en Urgencias.

¿Habrá personal suficiente para cubrir las vacaciones del personal?

Sí, se reforzarán los turnos y contrataremos a la gente que haga falta para que no disminuya el número de profesionales en Urgencias.

¿Ya saben dónde se ubicará el ciclotrón?

Aún no, pero estamos valorando varias ubicaciones. Junto al IdISBa no se puede instalar porque está el helipuerto. Es una instalación compleja, un búnker plomado muy pesado. En breve se comunicará.

¿Está preparado el hospital para una instalación nuclear como esta?

Por supuesto. Muchos hospitales ya cuentan con ciclotrones. Va totalmente aislado, no hay problema.

Han anunciado un mapa interactivo para mejorar la orientación en el hospital.

Sí, ya se puede usar a través de códigos QR en las entradas. Además, en la nueva ‘app’ hemos incorporado una herramienta para que los familiares sepan en tiempo real cuánto le queda al paciente en una operación.

¿Qué otros proyectos de innovación tiene en marcha?

Queremos ampliar el centro de simulación clínica y poner en marcha un quirófano híbrido para la cirugía vascular y cardíaca. También estamos desarrollando proyectos de inteligencia artificial en radiología y triaje, siempre con supervisión médica.

¿Qué límites tiene la inteligencia artificial en este hospital? ¿Podría llegar a tomar decisiones clínicas?

No. Siempre debe haber un médico tomando la última decisión. La inteligencia artificial ayuda a priorizar, organizar o automatizar tareas simples, pero no sustituye al profesional.

Cuando llegó, usted ordenó desalojar a las personas sin hogar que dormían en el hospital. ¿Tuvo dudas al tomar esa decisión, sabiendo la emergencia habitacional que sufre esta isla?

Fue una decisión trabajada durante meses con servicios sociales y la policía. Había plazas disponibles en recursos municipales, pero algunas personas no querían ir por sus propias condiciones. Aquí se produjeron agresiones, incluso a profesionales. Yo creo que nuestros pacientes y trabajadores no merecen convivir con esa situación.