Acusan a un mallorquín de difundir la "yihad" en las redes sociales

La Audiencia Nacional ha decidido ratificar la privación de libertad y, por lo tanto, mantenerlo en prisión, de un mallorquín, que se trasladó a vivir a la ciudad de Melilla, que el mes pasado fue detenido por incitar desde las redes sociales a desarrollar la yihad, al tiempo que también realizaba propaganda en favor de las acciones terroristas cometidas por Daesh.

Este individuo, de unos 40 años de edad, es de nacionalidad española. Nació en Palma, pero hace años que decidió abandonar la isla y trasladar su residencia a Melilla. Allí vive con su mujer, su madre y su hija pequeña. Además, trabajaba para la comunidad autónoma, realizando trabajos de limpieza.

La Policía llevaba meses detrás de este joven, porque se temía que se estaba dedicando al enaltecimiento del terrorismo islámico y al adoctrinamiento. Los investigadores sospecharon que su proceso de radicalización había sido muy rápido, como demostraba su frenética utilización de las redes sociales. Manejaba varias cuentas, con nombres ficticios y desde ellas lanzaba incitaciones a favor de la lucha armada y mostraba su absoluto apoyo a las actuaciones de los grupos terroristas islámico.

Según el atestado policial, que justificó la detención del individuo, el mallorquín diseminaba a través de sus canales de difusión en las redes oficiales narrativas que elogiaban y justificaban las actuaciones terroristas. También manifestaba su alegría cuando se realizaba alguna actuación terrorista. Este individuo contaba con un número muy elevado de seguidores en las redes sociales, por lo que sus mensaje radicales llegaban a mucha gente. Por tanto, existía el peligro de que alguno de sus seguidores en las redes siguiera sus recomendaciones y se uniera a la lucha terrorista.

Aunque este supuesto yihadista nació en Mallorca, llevaba muchos años desvinculado de la isla. No existe ninguna constancia policial de que en algún momento desarrollara esta actividad de adoctrinamiento en Mallorca.

La Policía centró toda su actividad en la ciudad de Melilla. Las pruebas recogidas por la Policía, detallando su actividad en las redes sociales, fueron tan contundentes que la Audiencia Nacional acordó su ingreso inmediato en prisión. Hace pocos días, además, el tribunal ratificó esta medida de privación de libertad. Está en una cárcel de máxima seguridad.

El joven intentó desvincularse de la actividad terrorista y de su función como adoctrinador de la yihad. Dijo que era un trabajador público para la administración de Melilla y que su prioridad era la protección de su familia. Señaló que no tenía ninguna intención de huir a Marruecos, como se apuntó en la investigación policial, porque no domina el idioma árabe y no tenía ninguna reserva económica para poder mantenerse en este país vecino.

El tribunal que ha analizado su caso resalta la gravedad de su comportamiento y confirma que se estuvo dedicando a «difundir vídeos violentos y humillantes» sobre la organización yihadista Daesh.

Se da la circunstancia que la investigación policial por la que fue detenido se encuentra bajo secreto, lo que hace pensar que en breve podrían producirse nuevos arrestos. Este detalle lo señala la resolución judicial, que hace hincapié en la gran «crudeza» de los vídeos que este individuo hizo circular a través de las redes sociales, que llegaron a sus seguidores, casi todos simpatizantes de las actuaciones islamistas radicales. Los jueces no creen que se trate de imágenes didácticas, sino que el objetivo de este emisión eran otras e iban dirigidas a extender el mensaje radical de estas organizaciones terroristas. Debido a la gravedad de los delitos que imputan a este individuo, según resalta el tribunal, las penas de prisión a las que se enfrenta son muy elevadas. Los jueces creen que existen serias dudas de que este detenido mallorquín pueda huir a Marruecos en el momento que consiga la libertad. Por ello, seguirá en prisión, al menos, hasta que sea juzgado.