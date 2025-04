La crisis avícola de Estados Unidos y Europa dispara el precio de los huevos hasta un 27% en Mallorca

La especulación de los huevos ha aterrizado en Baleares, al calor de la crisis avícola que se ha registrado en Estados Unidos en los últimos meses, y parece imparable. Los precios suben semana tras semana en porcentajes ya más que preocupantes, dado que en solo quince días han llegado a registrar un alza del 25%.

Lo constatan las grandes cadenas de supermercados de las islas. Desde Eroski manifiestan que «la situación actual del huevo en Baleares es de un notable incremento». De hecho, apuntan que la media del precio estaba en diciembre de 2024 a 2,24-2,35 euros la docena; en febrero de 2025, entre 2,30-2,40 euros, y que en marzo «este precio había subido considerablemente a una media de 2,5-2,85 euros la docena».

La cadena atribuye su encarecimiento a, principalmente, «la crisis avícola que afecta a Europa, provocada por la gripe aviar y las restricciones en la producción de huevos debido a la legislación sobre el bienestar animal». Por otro lado, apunta como otro factor importante la sequía, además de señalar «el aumento de los costos de producción, como la alimentación para las aves», ya que también se han encarecido los cereales y las proteínas utilizados para ello, como el pienso.

Cabe recordar que un brote importante de gripe aviar en Estados Unidos y en algunos países europeos ha llevado al sacrificio de millones de gallinas ponedoras. Esta reducción en la oferta a nivel global ha provocado un aumento de la demanda de huevos procedentes de países como España, donde los casos de gripe aviar han sido menores. Esto, a su vez, disminuye la oferta local y presiona los precios al alza.

A pesar de todo, desde Eroski destacan que el coste ha subido más que el precio de venta al público, «concretamente los costes han crecido entre un 25% y un 32%, mientras que el precio al consumidor ha subido un 14%», especifican. De modo que, según la cadena de supermercados, la subida no se ha trasladado del todo al cliente.

La patronal ASODIB, a la que pertenecen Mercadona, Lidl, Aldi, Dia, el grupo Euromadi, Suma, Transgourmet y Proxim, también subraya el aumento de precio de los huevos. De hecho su secretario general, Carles Tarancón, destaca el notable incremento registrado en los últimos meses. Así, especifica que a finales de febrero de 2025 «una docena de huevos se situaba alrededor de los dos euros, dependiendo de la categoría y el establecimiento», mientras que para mediados de marzo la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó de una subida de hasta el 25% en solo dos semanas, elevando el precio de la docena de huevos medianos (talla M) a 2,60 euros. Un aumento, asegura, que «ha afectado especialmente a las categorías más económicas».

Sobre las causas del alza de precios, Tarancón también pone el foco en la gripe aviar sufrida en Estados Unidos, que -argumenta- «ha generado una escasez global y ha incrementado la demanda de exportaciones desde España», además de en los costes energéticos y logísticos.

Por otro lado, el secretario general de la asociación balear de distribuidores, apunta que el incremento en los huevos «ha repercutido en productos típicos de Pascua en Balears, como las panades y monas, encareciéndolos debido al aumento en los costes de materias primas».

«Normalidad absoluta»

En Agromart, sin embargo, manifiestan no haber acusado esta subida de precios en los huevos. De hecho, al contrario que las cadenas de supermercados mencionadas anteriormente, aseguran tener «normalidad absoluta» en la venta y demanda de este esencial producto. «Tenemos tres proveedores, Neu i Grana, de Son Carrió, Avícola Ballester y Bio Can Goi, y no han tenido problema de stock. Nos sirven como siempre, y los pedidos son los mismos de siempre», apuntan.

También señalan que no ha habido un incremento de ventas «por el efecto llamada». En definitiva -resumen- «no hemos notado nada y los precios se mantienen».

La OCU ha denunciado que la crisis de la gripe aviar en Estados Unidos, junto con las medidas preventivas en Europa, han creado una percepción de escasez en España, lo que estaría justificando subidas de precios de los huevos sin una causa real. Ante esta situación, ha pedido a las autoridades competentes que vigilen la evolución de los precios para proteger a los consumidores de incrementos injustificados.