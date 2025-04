La propia Universitat de les Illes Balears ayuda a desvelar el misterio de la retirada de Joan Estrany de la carrera a las elecciones al rectorado previstas para el 21 de mayo. En el Full Oficial de la UIB publicado este miércoles, se da cuenta de la «Resolución del Rectorado por la que se nombra director del Centro Observatorio RiscBal a Joan Estrany». En el breve texto adjunto se precisa que el firmante Jaume Carot, aspirante a la reelección en tanto rector vigente, es el autor a título personal del nombramiento en virtud de «las funciones que me confieren los Estatutos» universitarios.

El rector de la UIB premia con un cargo a su único rival tras retirar la candidatura | DM

La correlación de hechos dificulta la interpretación del nombramiento como una mera coincidencia. El rector digitó a su archirrival, desacreditado durante meses por el equipo de vicerrectores, en el Consell de Dirección del pasado nueve de abril. Es decir, solo cuatro días después y en la primera oportunidad posible desde que este diario publicó, el día cinco en labios del propio Estrany, una justificación tópica y superficial sobre su precipitado abandono. «Renuncio al rectorado por razones estrictamente familiares y personales», sentenciaba el catedrático de Geografía antes de añadir el perfil sentimental de que «tengo tres hijos que me han pedido que no me presente».

En ningún momento precisó Estrany que estaba pendiente su designación como director de RiscBal, una decisión discrecional de su presunto rival electoral, y donde la cadena de acontecimientos obliga a plantearse el grado de comunicación subterránea entre ambos. El Full contempla que la dirección del organismo pasa a depender en exclusiva del rectorado de la UIB tras una etapa compartida con el Govern, destacando que «a efectos de reconocimiento de la actividad docente y de los complementos salariales, el cargo de director de RiscBal es equivalente al de secretario de departamento».

La abrupta retirada de Estrany, y las decisiones personales de Carot a su favor, desplazan la neutra simultaneidad al terreno de la causalidad. Sobre todo porque el candidato desaparecido, y que contribuyó con sus falsas aspiraciones a evitar la presentación de listas alternativas, no puede alegar sorpresa sobre su designación. El propio Full fechado el miércoles resalta que la creación de RiscBal corresponde a un «Acuerdo ejecutivo» que el rectorado adoptó el 26 de marzo.

Es decir, Estrany conocía por fuerza en el momento de su retirada que estaba pendiente el nombramiento del cargo que acaba de asumir. Cuando el Consell de Direcció presidido por Carot «acuerda crear el Observatorio», deja clara la estructura de la dirección del centro, y que su mando queda bajo la tutela del vicerrectorado correspondiente.

Como mínimo, Estrany sabía que dependía del rectorado actual a la hora de renunciar al rectorado futuro. En cuanto a Carot, no procedió a la confirmación hasta que supo fehacientemente que se había quedado a solas en la competición por un segundo mandato, que agotará ya traspasada su fecha obligatoria de jubilación como catedrático de Física.

El nuevo director de Carot esgrimió solo "razones familiares" para retirar su lista a rector

Los profesores con más derecho a sentirse traicionados por la cadena de acontecimientos son los miembros de la candidatura abandonada en estampida por Estrany. El jueves tres de abril se llevó a cabo la reunión que debía suponer el punto de arranque a la lista. Aunque había participantes avisados del desenlace contrario al previsto, el dramatismo se concentra en aquellos profesores que acudieron ilusionados a la consolidación de una candidatura, y se encontraron con su disolución. Además, los huérfanos quedaron en evidencia ante un rectorado que no se anda con miramientos a la hora de represaliar a los díscolos.

La estupefacción reinante en el equipo de Estrany al quedarse desamparado por su líder se tradujo en una abanico de hipótesis. Según el miembro más brillante de la candidatura, «en mi opinión ha cogido miedo a Carot». Esta hipótesis psicológica no es incompatible con la expectativa de un cargo que el propio catedrático de Geografía considera imprescindible en su desempeño, y que se materializaría en menos de una semana.