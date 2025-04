El vídeo de despedida de un argentino que se va a trabajar a Mallorca conmueve a millones de personas: "¿Me vas a esperar, abuela?"

El video de despedida de Gianluca Pugliese, un argentino de 24 años, ha conmovido a millones de personas en redes sociales. En la grabación, el joven se despide de su abuela antes de emigrar a Mallorca en busca de nuevas oportunidades laborales. La escena, muy emotiva, ha generado una amplia repercusión y ha sido compartida por diversos medios y usuarios en plataformas como TikTok e Instagram. Periódicos de referencia en Argentina como 'La Nación' se han hecho eco también de esta historia.

En el video, Gianluca le comunica a su abuela su decisión de partir: “El domingo me voy a España, a trabajar muchos meses, a hacer plata” . La respuesta de su abuela, visiblemente emocionada, refleja la tristeza de la separación: “Te voy a extrañar”. "¿Me vas a esperar?", le dice el nieto a la abuela hacia el final de la conversación.

En una entrevista en 'La Nación', Pugliese explicó que fue criado por sus abuelos debido a la ausencia de su padre y al trabajo de su madre. “Mi papá la dejó a mi mamá cuando ella estaba embarazada de mí. No lo conocí. Por suerte, porque era de Boca y yo soy fanático de River”, comentó con humor, en alusión a la rivalidad futbolística entre estos dos clubes. Actualmente, tras una breve estadía en Roma, planea establecerse en España, específicamente en Mallorca, para comenzar una nueva etapa en su vida.

Figura clave en su vida

En la mencionada entrevista con el periódico argentino, Pugliese detalló también por qué su abuela es una figura clave en su vida. "Ella es especial. Ella me cuidó muchísimo. Mi mamá trabajaba todo el día y mi abuela era la que me llevaba a todos lados: a natación, a fútbol… Siempre fue la que estaba en casa. Ahora ya no puede, pero ella cocinaba increíble. Sus tortillas y el pastel de papá… eran lo mejor", manifestó.