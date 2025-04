La UIB lidera una investigación nacional para acabar con los tabús sobre la muerte entre los adolescentes

La Universitat de les Illes Balears (UIB) liderará durante tres años, junto a la Universidad de Murcia, una investigación nacional para acabar con los tabús sobre la muerte entre los adolescentes y que de esta forma ellos mismos sean capaces de ayudar en los procesos de final de la vida.

El proyecto de investigación, denominado COMPAS, tiene como clave la participación, por ello se llevará a cabo entre un total de 1.852 estudiantes de Secundaria y Universidad de Baleares, la Universitat de Barcelona, la Universidad Autónoma de Madrid y las de Murcia, Málaga y Huelva. El objetivo es "sensibilizar a adolescentes de entre 12 y 23 años para que naturalicen la enfermedad y la muerte y de esta forma puedan acompañar en un proceso tan complicado", ha explicado este miércoles la investigadora principal del estudio, Rosa Miró, de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia.

¿Por qué los adolescentes? Según ha señalado Miró, se ha puesto el foco en esa franja de edad al considerar que "son la semilla que contagiará las ganas de hablar de la muerte y acabar así con los tabús y los miedos al respecto para poder acompañar a quienes se van y a quienes están con ellos y disminuir así su dolor".

El estudio analiza la compasión y la humanización de los jóvenes frente a los procesos de final de vida y utiliza un diseño de investigación y acción participativa con metodología mixta. En concreto, en la UIB el proyecto se ha llevado a cabo en la Facultad de Educación y han participado los estudiantes de 2º del doble Grado de Educación Infantil y Primaria a través de un grupo promotor de adolescentes, que ha analizado entre sus compañeros cómo perciben este proceso para después poner en marcha diferentes actividades. Posteriormente, el estudio se realizará entre los estudiantes de 12 a 17 años del IES Santa Maria.

"Una carta para quien ya no la va a leer"

"El grupo promotor ha abierto un espacio de reflexión en la facultad para que cada estudiante explique qué significa para él este difícil proceso y con esta información han puesto en marcha diferentes acciones", ha especificado Miró. Como resultado de la participación en el proyecto, el grupo de estudiantes de la Facultad de Educación ha diseñado tres creaciones artísticas: un buzón al viento, un muro antes de morir y un collage lleno de vida.

"Con el buzón invitamos a la gente a que envíe una carta a quien ya no la va a leer. Pero no porque ya no lo vaya a hacer, sino porque a lo mejor tengas el remordimiento de haberte dejado algo sin decir a esa persona que ya no está", ha explicado Miguel Ángel Gallego, miembro del grupo promotor.

Se espera que este proyecto tenga impactos significativos, tales como incrementar el conocimiento sobre cómo se desarrolla la compasión en adolescentes de entre 12 y 23 años, cuáles son las estrategias más efectivas para aumentar la compasión entre esta población y las barreras a las que enfrentarse, mejorar la calidad de vida de los pacientes que reciben paliativos y aumentar la capacidad de los estudiantes para afrontar hechos como la enfermedad y la muerte, entre otros.

La iniciativa COMPAS ha sido llevada a cabo por los investigadores de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la UIB Rosa Miró, como investigadora principal, Jesús Molina, Francisco Vicens, Margalida Miró, y también del Servei de Salut de les Illes Balears, entre los que se encuentran Concepción Zaforteza, Clara Bendito y Rosa Maria Pons.