Espantada de Codony en el Parlament para no explicar la liquidación de 'Norats' y la cascada de dimisiones en IB3

Espantada del nuevo director de IB3, Josep Codony, en el Parlament para no responder a las preguntas de los medios de comunicación después de las polémicas por liquidar la miniserie 'Norats' sobre dos perseguidos por el franquismo en su debut al frente de la radiotelevisión y la cascada de dimisiones de cargos directivos tras su nombramiento.

Codony ha acudido esta mañana a la jura del cargo en la Cámara balear entre gran expectación por sus polémicas decisiones como nuevo director del ente público, si bien al finalizar el breve acto ha salido del Parlament rápidamente y sin avisar para esquivar a la prensa y no ofrecer ningún tipo de declaración. Uno de los periodistas ha intentado que respondiera en la puerta del Parlament, pero se ha encontrado con una negativa rotunda: "No haré declaraciones".

En su debut como director general de IB3, Codony ordenó quitar cuanto antes de la parrilla de la televisión pública balear la miniserie 'Norats' sobre dos mallorquines perseguidos por los falangistas durante la Guerra Civil española, una decisión que disparó la audiencia y el interés de los ciudadanos. Además, desde su nombramiento no ha dejado de producirse una espantada en la dirección del ente. La directora de Comunicación Corporativa, Marketing y Medios Digitales de IB3, Marisa Candia, renunció ayer al cargo sabedora de que el nuevo director general no contaba con ella para la nueva etapa que acaba de iniciar.

Codony también ha notificado por carta la destitución del jefe de Deportes de la televisión y la radio autonómicas, el periodista Marc Pons, un cese que ha generado especial malestar en Son Bugadelles por las formas, ya que, según fuentes de IB3, Codony ni siquiera le ha comunicado en persona su decisión a Pons.

Teóricamente, Codony se comprometió a mantener una línea "continuista" respecto del trabajo de Albert Salas en la radiotelevisión pública, sobre todo después de las mejoras de audiencia conseguidas por el anterior equipo directivo, pero hace apenas unos días se conocía también la dimisión de la directora de IB3 Televisió, Mar Comín, con una carta en la que reivindicaba la "complicidad" e "independencia política" del anterior equipo para "modernizar" el ente versus lo que se avecina con nuevo director, que no contaba con ella. Asimismo, la actual gerente de IB3, Vanessa Cursach, presente en la toma de posesión de Codony en el Parlament, también ha anunciado que deja la radiotelevisión.

PP y Vox protegen a Codony

Codony aún no ha ofrecido ninguna declaración pública desde que fue elegido hace una semana por PP y Vox. Ni tan solo el día que fue nombrado por el Parlament. Además, esta mañana ambos partidos han decidido proteger al nuevo director general y no han acudido a la comisión de control de la radiotelevisión pública en la que se debía convocar su primera comparecencia, por lo que Codony no tendrá que responder a las preguntas de los diputados al menos hasta mayo.

La secretaria segunda de la Mesa y diputada del PSIB, Pilar Costa, denuncia que la primera decisión del PP sea "esconder" a Codony y explica que quince minutos antes de la toma de posesión se había convocado la mesa de la comisión de control de IB3 para organizar la comparecencia de la próxima semana: "No se han presentado para boicotear la constitución de la comisión para evitar que el nuevo director comparezca. Esto significa que en abril no habrá comisión de control a Codony, una decisión inaudita".

Costa asegura que Codony se ha convertido, antes de tomar posesión del cargo, en el "censor y purgador de profesionales" en IB3: "Denunciaremos todas estas prácticas inauditas que no veiamos ni tan solo en el tiempo de Jaume Matas con Maria Umbert como directora general".