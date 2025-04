Este es el próximo puente en Mallorca: cinco festivos encadenados

El Dia de les Illes Balears, celebrado el pasado 1 de marzo, ha sido el último festivo hasta ahora. Aunque la fiesta este año cayó en sábado, algunos han podido disfrutar de un largo puente que ha abarcado los días previos y posteriores, especialmente los escolares y los trabajadores vinculados a la educación debido a la tradicional Semana Blanca. Los próximos festivos en Baleares serán este mes de abril, concretamente unas fechas muy señaladas y que permitirán encadenar un puente de hasta cinco días.

Se trata de la Semana Santa, que este año cae a mediados de abril, concretamente entre el día 13 (Domingo de Ramos) y el 21 (Lunes de Pascua o Segona Festa).

Festivos

El calendario laboral de Baleares marca como festivos el Jueves Santo (17 de abril), el Viernes Santo (18 de abril). Además, en las islas es tradición que sea festivo el Lunes de Pascua, llamado también Segona Festa (21 de abril). Esta sucesión de festivos permitirá disfrutar de hasta cinco días no laborables seguidos, uno de los puentes más largos del año. No obstante, hay que tener en cuenta que este año el Lunes de Pascua no aparece en el calendario oficial de festivos de Baleares por lo que depende de cada municipio declararlo festivo. Sí que lo será en todas las islas la otra Segona Festa, el 26 de diciembre.

Días de apertura comercial en Semana Santa

Entre los días festivos de la Semana Santa hay uno que ha sido declarado de apertura comercial, lo que significa que los supermercados, grandes superficies y otros comercios pueden tener sus puertas abiertas como si fuera un día laborable. No obstante, eso no significa que tengan la obligación tener sus puestas abiertas, solo que pueden hacerlo.

Este año el festivo de apertura comercial de la Semana Santa es el Jueves Santo (17 de abril). Tras este, lo serán también el 15 de agosto (viernes, fiesta de la Asunción), el 7 de septiembre (domingo próximo a la campaña de la Vuelta al Cole), el 1 de noviembre (sábado, Todos los Santos), el 30 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), el 6 de diciembre (sábado, día de la Constitución), el 21 de diciembre (domingo de campaña navideña) y el 28 de diciembre (domingo de campaña navideña).