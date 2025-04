Prohens reivindica sus pactos con Vox en turismo y vivienda: "Representamos a la mayoría, empiecen a tenerlo claro"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, reivindica los distintos pactos firmados en los últimos días con Vox para sacar adelante el decreto turístico y las medidas que reclasifican suelo rústico para poder construir más vivienda en Baleares, después de semanas de encontronazos diarios con sus socios: "Nosotros y Vox representamos a la mayoría de los ciudadanos de estas islas, conviene que empiecen a tenerlo claro".

Prohens defiende el negocio del alquiler vacacional y acusa a la izquierda de "atacar a todas las familias" que tienen un inmueble turístico legal después de aprobar las plazas durante los años del Pacto: "Todas las medidas se ajustan a lo que pidió la ciudadanía porque están en el programa de gobierno". No obstante, reconoce que este verano "habrá las mismas plazas turísticas" que dejó la izquierda y defiende que la mayor parte del crecimiento de visitantes se concentró en los meses de abril, mayo y septiembre, ya que en julio y agosto "solo creció un 1 por ciento".

La presidenta resume de la siguiente forma el posicionamiento de su Govern: "Quieren cargar toda la responsabilidad de la congestión turística y la falta de política de vivienda sobre las espaldas de las familias de Baleares y la propiedad privada. ¿Qué les han hecho las rentas medias y las familias? Porque durante ocho años les tuvieron totalmente abandonados".

En este sentido, apunta que existen diferencias entre las medidas de contención a corto plazo y las medidas de transformación "que no pueden ser a corto plazo" porque este cambio profundo "no se hace con un decreto ley". Por ello, la presidenta del Govern vuelve a negar que su postura sea la de reducir el nombre de plazas porque "siempre he hablado de decrecimiento ilegal" y carga contra la izquierda por "poner en jaque a muchas familias normales y corrientes que les enviaron a la oposición".

Asimismo, destaca que los ciudadanos "pidieron un cambio" en la política turística que estaba incluído en el programa de gobierno del PP: "No era el programa de unos pocos ni de poderosos, sino que ya hablábamos de contención en plazas turísticas y del mantenimiento de las plazas de alquiler vacacional".