Gran éxito de la participación de dos estudiantes de Mallorca en las olimpiadas de física

El pasado fin de semana tuvo lugar en Valencia una nueva edición de la Olimpiada de Física. Es un evento que se organiza para estudiantes preuniversitarios, cuyo principal objetivo es fomentar la vocación científica. Es decir, se pretende concienciar de la importancia de la física en todos los aspectos que conlleva como ciencia y tecnología.

Este año ha destacado la actuación de dos alumnos, que realizan sus estudios en el instituto público de Son Rullan, en Palma. Se trata de Héctor y Adrià, que cursan el segundo curso de bachillerato, que para participar en esta prueba han tenido que superar una fase previa, que tuvo lugar en la UIB el pasado mes de febrero. Uno de los estudiantes mallorquines ganó la medalla de bronce en la olimpiada y su compañero consiguió una mención especial, lo que demuestra el éxito de la actuación de estos dos alumnos en una prueba en la que intervienen representantes de todo el país y el nivel de las pruebas es especialmente alto.

Esta prueba está organizada por la Real Sociedad Española de Física. La primera edición se celebró en 1990. Este año las pruebas se han celebrado en la facultad de física de la Universidad de Valencia. Los dos participantes mallorquines forman parte de los cien alumnos más brillantes en materia de física, lo que demuestra el alto nivel de dicha prueba.

La olimpiada de física se divide en varias pruebas, que se celebran a lo largo de cuatro días. El primer día se celebró la presentación del acto, para dar paso al sábado en el que hubo una prueba práctica de tres horas de duración, seguida de una teórica que se prolongó durante cuatro horas.

Los dos estudiantes obtuvieron un gran resultado en esta prueba nacional / .

Los alumnos mallorquines que participaron en el evento señalaron la dificultad de estas dos primeras pruebas, que superaron con éxito.

El domingo el programa contemplaba la visita al museo de las ciencias de Valencia, la participación en la feria Experimenta, para terminar visitando el jardín botánico. Fue una visita que sirvió para que todos los participantes pudieran establecer vínculos entre ellos, ya que les une la pasión por la física.

El último día se celebró la entrega de premios, que tuvo lugar en la facultad de medicina, con la presencia de los representantes de la universidad, del Ministerio de Educación y de la organización del evento.

Los dos alumnos mallorquines mostraron su satisfacción por el logro obtenido en estas pruebas, que calificaron de éxito debido al nivel tan alto que mostraron los participantes. “Ha sido una experiencia que no olvidaremos. Queremos agradecer a nuestros profesores, a nuestro centro, a la UIB y a nuestras familias por todo el apoyo que hemos recibido de ellos”, señalaron. Estos dos estudiantes han tenido que realizar un esfuerzo extra para poder prepararse para este encuentro nacional, ya que el curso en el que están, segundo de bachillerato, no es sencillo, ya que se están jugando la posibilidad de poder entrar, o no, en la carrera universitaria que desean cursar. Los profesores del instituto Son Rullan se muestran especialmente satisfechos por el papel tan destacado que han realizado estos dos estudiantes en estas olimpiadas de física.