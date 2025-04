El Govern apoya el final precipitado de la serie 'Norats' en IB3 e ironiza con la subida de audiencia

"Por mucho que se repita una mentira, censura no ha habido. Se han emitido los programas". Contundente e irónica, así ha respondido la consellera de Presidència y Administraciones Públicas, Maria Antonia Estarellas, tras ser cuestionada por la oposición sobre la liquidación exprés de la miniserie 'Norats', cuyos dos últimos capítulos fueron emitidos por IB3 el pasado domingo, batiendo récords de audiencia de la cadena, a petición expresa del nuevo director del ente, Josep Codony.

De este modo, el Govern respalda públicamente la decisión de Codony de adelantar una semana el final de la serie alegando únicamente que "no gusta". Estarellas, durante su intervención, ha defendido que "censura quiere decir que tenía que hacerse una emisión y se ha recortado una parte o que se ha eliminado una programación", justificando así que, al haberse emitido todos los capítulos de 'Norats', esa censura "no se ha producido".

En este sentido, y en la misma línea en la que se expresó IB3 en un comunicado publicado ante la polémica que suscitó la liquidación de la serie, la consellera ha reiterado que "se decidió acumular los capítulos al domingo" y que "lo que no se hizo fue eliminarlos".

Estarellas, pese a defender en el pleno del Parlament la no censura del nuevo director de IB3, ha puesto tierra de por medio con la figura de Codony y su polémica decisión asegurando que "yo no elijo la parrilla" y que "no sabía cuándo estaba programado 'Norats' ni tampoco que se había reprogramado".

"Me alegra, ha supuesto un aumento de audiencia"

La consellera también ha ironizado durante su intervención sobre los buenos datos de audiencia cosechados el domingo tras la emisión de la los dos últimos capítulos de la serie. "A mí me alegra, porque si ha supuesto un aumento de audiencia puedes no me queda otra que felicitar esta subida", respondía Estarellas a la pregunta lanzada sobre la presunta censura en IB3 por el diputado socialista Omar Lamin.

También en tono irónico ha defendido que la reprogramación de la serie derivó en una subida de audiencia "en una franja, la de los domingos, que estaba a la baja". Así, sentenciaba: "Como Govern, qué quiere que le diga".

Independencia por ley

Cuestionada también sobre la independencia del ente de radiotelevisión público de Baleares, Estarellas ha defendido que "la independencia de IB3 está recogida en una ley" y que existe una comisión de control formada por todos los grupos parlamentarios "precisamente para que no sea el Govern quien deba interferir en lo que debe ser" la cadena pública.

Así, ha finalizado reprochando a la oposición que el control de IB3 "no lo tiene el Govern, lo tiene esta Cámara" y cargando contra los socialistas: "Hagan vosotros el trabajo que les corresponde".