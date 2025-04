Un centenar de personas protesta a las puertas del Parlament contra el nuevo decreto de vivienda de PP y Vox: "Barra libre para construir"

Un centenar de personas se han manifestado este mediodía a las puertas del Parlament contra el decreto promulgado por PP y Vox que permitirá reclasificar suelo rústico en Baleares para poder construir vivienda. La protesta, convocada por el GOB junto a Palma XXI y Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, ha arrancado a las 12:00 horas, desarrollándose de forma paralela a la votación del decreto que estaba teniendo lugar en el interior de la Cámara.

Al frente, los manifestantes sostenían una pancarta en la que se podía leer "La vivienda es un derecho, no un negocio", mientras proferían cánticos como "Mallorca no se vende" o "Quien quiere Mallorca no la destruye". Varios representantes de la izquierda política balear, tanto municipal como insular y autonómica, han estado presentes durante parte de la concentración.

Durante poco más de media hora los manifestantes han estado concentrados a las puertas del Parlament y, pese a haber transcurrido sin incidentes, la Policía Nacional ha tenido que mediar con los asistentes ante su intención de cortar la calle.

"Barra libre para construir"

La presidenta de Palma XXI, Cristina Llorente, ha lamentado que "detrás de un titular atractivo para la ciudadanía, como es el de conseguir nuevos suelos residenciales, se esconde el mayor pelotazo urbanístico de los últimos 50 años". "Es un paso muy grave para el territorio y para la vivienda", ha aseverado Llorente, a la vez que ha agregado que si se amplía a otros municipios supondrá "un atentado a nivel territorial".

Por su parte, Maribel Alcázar, presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma, también ha cargado contra el nuevo decreto asegurando que ofrecerá a los promotores "barra libre para construir" viviendas que "no irán destinadas en absoluto a la población más vulnerable".

En este sentido, Alcázar también ha criticado que "se deja a la ciudadanía sin poder decir ni una palabra" y que, con este nuevo decreto, también "se cargan el plan general". Con todo, la presidenta de los vecinos de Palma sentencia que "esto de ninguna manera va a suponer una mejora social, porque la mayoría de vivienda irá destinada a un sector en particular".