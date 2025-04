Rechazan el asilo en Palma a un represaliado por Nicolás Maduro

Un ciudadano venezolano, que huyó de su país porque se consideró que estaba siendo perseguido por el régimen político, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, no podrá disfrutar del asilo en España porque no ha demostrado que su vida corra un grave riesgo.

Este hombre pidió esta protección en España, tanto para él como para su familia, porque detalló a las autoridades españolas que fue represaliado por las autoridades de su país. Explicó que su esposa era profesora en un centro público y como funcionaria la obligaban a asistir a las manifestaciones en la calle que se realizaban a favor del régimen político de Venezuela. La mujer asistió a las primeras muestras de apoyo, ya que si no acudía la amenazaban con perder el trabajo y todas las ayudas para adquirir alimentos. Sin embargo, en un momento determinado se negó a respaldar estas muestras de apoyo a Maduro y la situación de la familia empeoró. Fue tan grave la situación que, «por razones de xenofobia» la familia decidió marcharse de Venezuela y empezar de nuevo en otro país. Primero fueron a Perú y más tarde a Chile, para terminar finalmente en Mallorca. Los padres y su hija se encuentran en la isla, pero para regularizar su situación tramitaron la petición de asilo por razones de persecución política. Las autoridades policiales rechazaron otorgarle esta petición y este criterio ha sido ahora ratificado por los tribunales. Se justifica esta decisión porque el hombre no ha podido determinar, ni tampoco demostrar, qué tipo de actos sufrió para alegar esta persecución política. Los jueces valoran también que este hombre no ha destacado nunca como un activista social, ni tampoco aparece ninguna prueba que demuestre que la Policía de Venezuela le esté persiguiendo. La sentencia recuerda que no se puede proteger a todos los extranjeros que reclaman asilo en España porque en su país no comulgan con las políticas e ideas que defienden sus gobiernos.

Pero a pesar de que esta protección se rechaza los informes que maneja el tribunal detallan la complicada situación política y económica que atraviesa en estos momentos un país con tantos recursos naturales como Venezuela. Casi ocho millones de personas han abandonado su país como consecuencia de la represión que está sufriendo la oposición política, «disidentes, activistas y personas que defienden los derechos humanos». En los informes se destaca el gran número de grupos armados, bandas y carteles de la droga que están actuando en Venezuela, dando apoyo al actual gobierno del país.