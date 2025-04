Germán Rocha Bentancur, promotor: «En Mallorca están desangrando a la clase media»

«Esta crisis de la vivienda está desangrando a la clase media. Tenemos gente joven, personas con trabajo estable que están condenadas a vivir de alquiler toda la vida y mira a qué precios están. En Mallorca, si no heredas o cuentas con una buena entrada de dinero que te ha dado la familia, no puedes acceder a la compra de un piso», explica el promotor Germán Rocha, especializado en hacer vivienda a precio limitado desde la oficina que regenta en Manacor. «Para levantar un proyecto de vida, necesitas tener un espacio para ti, un hogar seguro», sostiene este experto en derecho inmobiliario de 32 años, «y esto en Mallorca es muy complicado ahora mismo».

En su promotora reciben diariamente a muchas personas que buscan un piso de compra o alquiler a un precio asequible. «Tenemos una lista de espera larguísima, ya no apuntamos a nadie más en la de alquiler, somos una empresa pequeña», comenta. «También contactan con nosotros dueños de empresas turísticas que están teniendo problemas de personal y nos piden edificios enteros para poder alojar a sus trabajadores», explica. «Esta crisis de la vivienda va de la mano de una crisis laboral, que es lo que ya se está desencadenando», advierte. «Si comprimes a la clase trabajadora, esta se va. Es un fenómeno que ha empezado en la isla», apunta.

Rocha también dispara contra los abusos que se dan diariamente en el sector inmobiliario. «La gente no está al tanto de la normativa y no sabe que le están pidiendo muchas cosas que no son legales para poder alquilar un piso», considera. «No todo el mundo se comporta así, pero sí proliferan las malas prácticas en este contexto que tenemos de emergencia habitacional», señala.

Rocha subraya que viene de clase trabajadora. «Mi padre era bombero y mi madre modista. Tengo esta pequeña promotora y como empresa tengo que ganar dinero, pero creo en la ética profesional. La vivienda más cara que estamos vendiendo en estos momentos cuesta 235.000 euros. Creo que la rentabilidad y el compromiso social pueden ir de la mano perfectamente», declara.

Las promociones que lleva a cabo, a partir de edificios en desuso o abandonados, son complejas. «Muchas veces quedas en manos de la interpretación normativa de los técnicos municipales. Y los bancos no están acostumbrados a financiar promociones de viviendas de precio limitado, sino las de lujo porque son más rentables», lamenta. «Nos hemos visto forzados a recurrir a la banca privada para conseguir dinero, eso sí, con intereses más altos, lo que nos resta aún más rentabilidad, teniendo en cuenta que la nuestra es mucho más baja que la de una promotora al uso».

Su empresa ha podido cerrar un convenio con Bauhaus para comprar materiales a buen precio «y no encarecer los pisos que sacamos a la venta. Ellos han entendido el concepto de estas viviendas que hacemos para la clase trabajadora».

En la oficina de Grup Amb Tu trabajan tres personas. «Abrimos la promotora en 2023. También llevamos a cabo gestión inmobiliaria, pero solo vendemos los pisos de nuestras promociones», advierte. «Siempre trabajamos con dos arquitectos, cuatro aparejadores, los abogados Clar & Galmés y también colabora con nosotros un sociólogo que nos ayuda con el análisis demográfico y social», enumera. «Hemos conseguido un buen equipo de personas jóvenes, entre los 30 y 40 años. Todos venimos de clase media y somos conscientes del problema que hay y pensamos que podemos aportar soluciones», comenta Rocha, quien cree que debería existir un único tipo de contrato de alquiler supervisado por el Gobierno y que sería de utilidad crear un aval joven de alquiler.