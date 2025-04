Amanda Fernández: "Galmés está folklorizando nuestra identidad"

Procedente de la Part Forana, Amanda Fernández es la apuesta de Francina Armengol para recuperar la ilusión de los socialistas y volver a ganar las elecciones en 2027 a Llorenç Galmés.

-Usted ya ha sido ratificada como nueva secretaria general del PSOE Mallorca. ¿Será la sucesora de Armengol al frente del PSIB?

Lo que ha quedado claro es que tenemos un liderazgo clarísimo en el PSIB-PSOE que es Francina Armengol con un equipo muy renovado. Por otro lado, hemos cambiado el liderazgo en la Federación Socialista de Mallorca. Cuando hablamos de futuro del partido, es importante hablar de equipos, el PSIB ahora mismo está liderado por Armengol y en Mallorca habrá un liderazgo nuevo mejorando en todo lo que sea posible el trabajo que hizo Catalina Cladera.

-De cara al futuro, ¿se ve capacitada para asumir este liderazgo?

Siempre que el PSOE me ha pedido alguna cosa, yo me he puesto a su disposición. Ha habido diferentes retos, entrar como candidata en Manacor, después cuando el exconseller de Educación, Martí March, me pidió que fuera directora general y ahora tanto Armengol como Cladera me pidieron dar este paso. ¿Si estoy preparada? Habrá que verlo con los resultados. Evidentemente tengo ganas, ilusión y siempre estaré a disposición del partido. Si el partido en un momento dado, porque ahora lo que ha dicho es que la líder es Armengol, me lo pide, estaré a disposición de los socialistas.

-¿Qué puede aportar usted al proyecto del PSOE en la isla?

Lo primero que queremos hacer es conocer bien cuáles son las problemáticas de los ciudadanos de Mallorca. Tenemos que estar cerca de todas sus demandas en aspectos como la vivienda o la lengua. De hecho, uno de los objetivos principales que nos ponemos como reto es estar más cerca de los municipios, tanto donde gobernamos cómo dónde estamos en la oposición. Es un reto apasionante, a mí la política municipal siempre me ha gustado mucho.

-Desde el primer momento se ha mostrado convencida de que ganará las elecciones en 2027. ¿Podrá hacerlo sin una izquierda a la izquierda del PSOE fuerte?

Somos realistas ante esta situación, siempre que hemos gobernado aquí ha sido con un pacto. Tenemos clarísimo que debemos liderar un pacto de izquierdas para poder gobernar, que hay que combinar luchas compartidas con los diferentes partidos de la izquierda y darles aquellos espacios donde tenemos pequeñas diferencias. Hay un grueso de personas que sabemos que necesitan de esta diferencia en la izquierda para sentirse identificadas.

-En la anterior legislatura, los ciudadanos le recriminaron al PSOE cuestiones como la autopista de Campos y la construcción descontrolada, ¿cree que fueron poco valientes?

Es cierto que nunca llegas a todo. Al final priorizas temas, pero lo importante es dar la cara y hablar de que políticas valientes sí hemos hecho. En materia turística, cuando se analiza si fuimos valientes o no, yo creo que la moratoria turística fue valiente sobre todo sabiendo que dos años antes no había llegado ni un turista por la covid. En el tema de la vivienda, creemos en las medidas de topar los precios de alquileres en zonas tensionadas, lo hemos defendido desde el primer momento.

-¿Entiende que algunos votantes se sintieran defraudados?

Nunca me escucharás decir que todo lo hemos hecho bien, pienso que todo es mejorable.Siempre entenderé cualquier crítica de los ciudadanos, precisamente la democracia va de eso. Es algo que nos tiene que hacer ponernos en nuestro sitio, recapacitar y por supuesto yo siempre digo que no lo haremos bien para todos, hagas lo que hagas. Hay temas en movilidad que pensamos que tendríamos que haber sido más valientes, pero es algo que haremos la próxima legislatura.

-En este último Congreso socialista ha habido bastantes cambios en el organigrama. Negueruela candidato en Palma en vez de José Hila, usted en lugar de Catalina Cladera. ¿Considera que era necesario un cambio de nombres para volver a ilusionar a los votantes?

Sí, es verdad que los cambios muchas veces ilusionan, sobre todo si es un cambio reclamado a través del consenso. Quiero recordar que la propuesta de que yo sea secretaria general empieza cuando Francina Armengol habla con todas las agrupaciones y a partir de esta reflexión es cuando se empiezan a mover todas las piezas. Tenemos que seguir defendiendo los valores que hemos defendido siempre pero adaptándonos a la realidad que tenemos.

-Respecto a la figura de Catalina Cladera, finalmente se marcha al equipo de Armengol y deja de representar al PSOE Mallorca. ¿Cree que le ha podido molestar esta decisión?

Fue un paso valiente, para nadie es fácil. Yo no creo que esté dolida, sino que ella misma tras las reuniones con Armengol y las agrupaciones analizó la situación y tomó una decisión. Como te he dicho antes, hacemos lo mejor para lo que el partido nos pide y ella ha hecho lo mismo. Ahora hay que encontrar la manera de aprovecharla lo mejor posible porque Cladera es una persona que tiene una capacidad de trabajo incansable. El partido es una suma de todos, y cada uno tiene que aportar desde donde pueda servir. La parte del sentimiento le tendrían que preguntar a ella.

-En relación a la cuestión de los menores migrantes no acompañados, desde el PP trasladan que Mallorca no puede acoger más. ¿Considera que existe este problema de falta de espacios?

Tenemos que ser solidarios con el resto de comunidades, nunca pueden sobrar 59 menores. Si analizas los datos de migrantes en relación a los que llegan y los que finalmente se quedan se ve claramente que están haciendo una política de falsedad. No pueden decir que el problema más grande que tiene Mallorca son los 59 menores migrantes, esta manera de hacer política la considero insultante.

-¿Cómo definiría los liderazgos de Llorenç Galmés, Marga Prohens y Pedro Sánchez?

Hay una cosa que siempre me viene a la cabeza con Galmés, que es que está folklorizando mucho nuestra identidad. Nosotros como cualquier tierra tenemos una serie de tradiciones pero la identidad, la cultura y la lengua va mucho más allá. Cuando veo a Prohens, sus políticas me recuerdan a políticas anteriores del PP con José Ramón Bauzá, pero con una sonrisa. La suerte que tiene es que la economía va bien, tanto a nivel local como estatal. Pero hay políticas que son continuistas con la etapa de Bauzá, lo hemos visto con el nuevo director de IB3 por ejemplo. En el caso de Pedro Sánchez, veo a una persona con un gran liderazgo externo a nivel europeo. Lo definen como el líder europeo de izquierdas más valorado y está llevando a cabo políticas en un contexto muy complicado.