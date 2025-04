Rodo Gener, actor en la serie de IB3 sobre dos perseguidos por el franquismo: "Es impresentable, liquidan 'Norats' por motivos ideológicos"

"Me he enterado por la prensa del tema. No sé qué motivos se pueden tener para liquidar una serie que solo ha emitido dos capítulos", es la pregunta que se hace Rodo Gener. El actor encarna a Honorat en la miniserie recién estrenada "Norats" que IB3 ha liquidado, según su versión, por "las bajas audiencias". La serie se basa en la historia real de dos mallorquines, un padre y su hijo, escondidos durante trece años en la Serra de Tramuntana huyendo de la persecución de los franquistas durante la Guerra Civil española.

"El primer capítulo tuvo muy mala audiencia, pero nos dijeron que seguramente había habido algún fallo técnico con los audímetros, porque otras series que van muy bien de audiencia hicieron datos muy bajos", asegura Rodo Gener. "No entiendo qué motivos puede haber para liquidar una serie con solo dos capítulos emitidos, huele a decisiones ideológicas", sentencia.

Asimismo, Gener explica que aunque la serie tuviera malas audiencias, esto no sería un motivo para liquidarla: "Si IB3 se guiara por las audiencias se cancelarían el 90% de los programas".

"Hemos puesto mucho talento, ilusión y esfuerzo en un proyecto donde solo ha trabajado gente de las islas", asegura Gener. "Es impresentable, por un capricho político o por motivos ideológicos liquidan la serie este mismo domingo", sentencia.

Precipitar el final de 'Norats' -termina este domingo con la emisión de dos capítulos y un making of- ha sido una de las primeras directrices políticas de Pep Codony como nuevo director general de IB3. Codony, que fue nombrado el martes en el Parlament con los votos del PP y Vox tras la dimisión de Albert Salas, regresa a IB3 decidido a hacer cambios.