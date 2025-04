El Govern reivindica su compromiso con el turismo: "No es el problema de Baleares, es la solución"

"El turismo no es el problema de esta tierra, es la solución de muchísimas cosas". El Govern reivindica su compromiso con el sector a través del nuevo decreto "de contención turística" aprobado ayer en el Consell de Govern. Una normativa pactada con Vox en la que finalmente se aparca la idea de decrecimiento y donde no se incluye ni la subida de la ecotasa ni el nuevo impuesto a los rent a car. Asimismo, el Ejecutivo prohíbe las nuevas plazas turísticas en viviendas plurifamiliares y reactiva el intercambio de las plazas hasta que los consells insulares fijen un techo para levantar la moratoria.

Cabe señalar que el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) fue uno de los grandes anuncios que llevó a cabo la presidenta Marga Prohens en el Debate de Política General de la Comunidad en octubre de 2024. "Ha llegado el momento de tomar decisiones", expresó en su momento la líder popular. Sin embargo, la subida de la ecotasa no se ha incluido al ser una exigencia de Vox que no formara parte del decreto para darle apoyo.

Impuesto a los rent a car

Otro de los puntos que los ultraconservadores también han vetado es el nuevo impuesto a los rent a car . Los de Abascal dejaron muy claro que no apoyarían ninguna iniciativa del Govern que incluyera "cualquier subida de impuestos". En este sentido, se proponía la creación de un nuevo tributo para aquellos coches matriculados fuera de Baleares.

Intercambio de plazas

En el decreto ley de contención se incluye la prohibición de nuevas plazas en viviendas plurifamiliares y a la vez reactiva el intercambio de plazas, lo que relaja la suspensión vigente desde 2022, cuando el anterior Ejecutivo sacó adelante su ley turística que dictó una moratoria durante cuatro años, hasta 2026, y los consells insulares, debían establecer el techo, es decir el número máximo de crecimiento.

Ahora se deja sin efecto esa fecha tope "para quitar presión", en palabras del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà: la moratoria se levantará cuando cada isla lo establezca y fije su capacidad de carga. "El turismo no es el problema de esta tierra, es la solución de muchísimas cosas", detalló ayer el propio conseller, quien ya el pasado martes en el Parlament se mostró "contento" de que 18 millones de turistas visiten Baleares cada año.

"Poner límites"

A raíz de las multitudinarias manifestaciones que se dieron en Canarias contra la masificación y las que se podían producir en Baleares el pasado verano, el Govern reconoció que el modelo turístico de las islas "había llegado a su límite", siendo necesario una transformación del sector a través de "medidas valientes". No obstante, el decreto aprobado ayer no incluye ni la subida de la ecotasa y estabiliza cerca de 90.000 plazas de alquiler turístico en las islas.