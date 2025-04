Desalojo frustrado en Ibiza: «Fue una felicidad total porque no tenemos a dónde ir»

Los habitantes de Can Rova 2 compartieron el jueves una resaca agridulce. Dulce porque sus infraviviendas seguían en pie cuando ya las daban por perdidas. Y agria porque saben que tienen una cuenta atrás pendiendo sobre sus cabezas.

«Tenemos que ir pensando hacia dónde ir, aunque no tenemos idea ahora mismo. Pero esa es la realidad», reconoció una de las habitantes del asentamiento, una excepción dentro de la regla de silencio y asunción de lo ocurrido que se instaló entre los habitantes.

Están «bastante unidos» y probablemente lo estén todavía más después del enorme susto compartido por todos hasta que el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Palma ordenó la paralización del desalojo en torno a las dos de la tarde.

«Fue una felicidad total, claro. Teníamos fe en que esto pasara, estábamos esperando a que se pronunciara el abogado y gracias a eso salió bien. Porque no tenemos a dónde ir, claro. Nos reunimos al lado del chino para ver qué hacíamos. Y era quedarnos ahí porque no hay otro lugar al que ir… Es imposible alquilar un sitio en Ibiza, y más ahora que llega la temporada», reflexionaba esta mujer, antes de cerrar por dentro la precaria valla que a duras penas bloqueaba la entrada del asentamiento.

La cifra real de habitantes de Can Rova 2 es un misterio, oscilante en función de a quién se pregunte: 200 según los cálculos del concejal de Interior de Santa Eulària, Juan Carlos Roselló; 400 para Guadalupe Nauda, edil de Unidas Podemos en Ibiza que apoya y asesora a los residentes en estos asentamientos, e incluso 800 según la estimación de otro residente.

La única certeza con las cifras es que 26 de esas familias están representadas por David Fechenbach, el abogado que logró paralizar el desalojo con el escrito urgente que mandó al juzgado. El letrado pide «respeto» para sus representados y para todos los habitantes del asentamiento, y se reivindica en su acusación de que el Ayuntamiento de Santa Eulària está actuando «de mala fe» en ese asunto.

«Lo único que pedimos es que se nos respete. Al no darles información ni notificaciones quieren evitar que luchemos porque saben que en Can Rova 1 no estaban bien asesorados y ahora estamos dando el callo. Hay un buzón en el lugar de los hechos en el que pueden meter una notificación o mandar a un Policía Local a que haga una notificación, igual que siempre hacen controles en la rotonda para ver quién entra y sale. No es tan difícil», reclama en conversación con Diario de Ibiza.

En este sentido, se pregunta por qué el Consistorio no solicitó «el desalojo voluntario» antes de irrumpir el miércoles con 59 agentes de la Guardia Civil y 20 de la Policía Local, entre otros efectivos.

«He estado en reuniones en el propio Ayuntamiento con la alcaldesa y con la concejala de asuntos sociales. He metido escritos por registro electrónico. Estoy relacionado en procedimientos judiciales e interpuesto tres denuncias contra el Ayuntamiento. No sé cuánto más necesitan para saber quién es el abogado. Me pueden llamar en cualquier momento y yo estaré encantado de organizar una reunión y facilitar el trabajo de asuntos sociales para que puedan emitir el informe que corresponda», se ofrece.

Porque esa es la clave del asunto, la situación de vulnerabilidad de los habitantes del asentamiento, uno de los dos motivos que expuso Fechenbach en su escrito judicial exitoso. El otro fue que ya estaba en marcha un procedimiento civil con el mismo objeto, precisamente el que acaba de archivar el tribunal de Palma.

Por otra parte, el abogado también planea recurrir el auto de entrada a Can Rova 2 para conocer todos los detalles de la «medida cautelar tan gravosa» solicitada por el Ayuntamiento de Santa Eulària y que estuvo en vigor durante unas cinco horas.

Además, avisa de que le «da igual que el consejal [Roselló] diga misa» cuando se refiere a peligros de incendio o inundación. «Si el auto de entrada está justificado de manera absolutamente objetiva y una metodología impecable, pues ya está, no se puede hacer más. Pero hay que revisar el expediente completo», reclama. Mientras tanto, sus clientes rezan para que les traiga más buenas noticias.