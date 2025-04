CCOO considera "bienvenida la noticia de que no se crecerá en plazas" pero ve "insuficiente" el decreto turístico

El reelegido secretario general de CCOO Baleares, José Luís García, considera "bienvenida la noticia de que no se crecerá en plazas" pero ve "insuficiente" el decreto turístico que ha sido aprobado este viernes en Consell de Govern, después del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo autonómico y Vox.

García se ha pronunciado de este modo, tras la clausura del XIII Congreso de CCOO Baleares, en las que ha considerado que "está bien intentar no crecer" pero "no basta". Pues, "en esta comunidad autónoma hay un problema más que evidente con la masificación turística, y hay que empezar a regular de otra manera esta cuestión".

En este sentido, el secretario general de CCOO Baleares ha dado la "bienvenida" a "la noticia de que no se crecerá en plazas", ya que una de las medidas del decreto turístico es la reactivación del intercambio de plazas turísticas sin que, según ha insistido en varias ocasiones el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, esto suponga crear nuevas plazas turísticas.

"Pero", ha añadido José Luís García, el sindicato entiende que "es insuficiente" en un momento como el actual, en el cual, ha recordado, "se acaba de empezar la temporada turística, y ya se habla de que habrá un cinco por ciento más de turistas en esta comunidad autónoma en abril". "Esto hay que pararlo de alguna manera", ha hecho hincapié, "al menos reduciendo oferta", ha apuntado.

"No es un buen mensaje"

Asimismo, preguntado por que el Consell de Govern haya aprobado el decreto turístico sin emplear el término contención, el reelegido secretario general de CCOO Baleares ha creído que ese "no es un buen mensaje". "Se debería hablar de contención, incluso se tendría que empezar a plantear, después ya se verá cómo, la palabra reducción", ha opinado.

Y es que, a su juicio, "no se pueden asumir estas cifras de visitantes y no hacer nada". "La sociedad balear ya no puede más, está saliendo a la calle, con manifestaciones", ha rememorado, señalando que "la masificación turística es uno de los principales problemas de esta comunidad autónoma", de modo que "se ha de tomar de manera más seria y no solo con contención, incluso empezando a poner sobre la mesa la palabra reducción", ha enfatizado.