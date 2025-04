La UIB ingresó 9,8 millones de fondos en 2024 gracias contratos y patentes fruto de la investigación

La Universitat de les Illes Balears (UIB) recaudó un total de 9,8 millones de euros en fondos gracias a contratos y patentes fruto de la investigación impulsada desde la institución (la llamada transferencia del conocimiento, una de las patas más débiles de la universidad española en general y de la UIB en particular, aunque poco las cifras vayan creciendo).

La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) ha concretado hoy los datos de esta transferencia a la sociedad, detallando aspectos como que la UIB cuenta actualmente con 71 familias de patentes y modelos de utilidad en vigor, que engloban 395 títulos de propiedad industrial en distintos países. Un 38% de estas patentes han sido transferidas al sector productivo, una cifra que según ha explicado Lorena Vela, directora de la OTRI, que "no está nada mal" teniendo en cuenta que es la línea de trabajo más complicada de su oficina ya que en definitiva se trata de encontrar una empresa a la que podría interesarle el fruto de alguna investigación y 'vendérselo': demostrarle que funciona y convencerle de que le interesa adquirir su licencia de explotación.

En total, los ingresos por la explotación de la tecnología o el conocimiento generado en la UIB generaron casi 129.000 euros en 2024. La mayoría de familias de patentes y modelos vigentes (el 49%) son del ámbito de la biotecnología y la salud, y el 27% restante de ingenierías.

Otra línea de trabajo importante de la OTRI es la firma de contratos con empresas privadas o administraciones públicas que requieren de servicios de la UIB. El grueso de beneficios por contrataciones ha venido gracias al sector público, que suscribió 93 contratos, que alcanzaron un valor de ocho millones de euros, un incremento del 75% en comparación con 2023. Loren Carrasco, vicerrectora de Innovación, ha destacado el papel de la Fundació Universitat-Empresa como medio propio del Govern y ha puesto algunos ejemplos de contratos: de un programa formativo para combatir la brecha digital entre las personas mayores o una batería de propuestas para resolver retos que tienen distintas consellerias por delante (por ejemplo, cómo medir el nivel de agua de los pozos). En el ámbito público, sobresalen los encargos de las áreas de energía, medio ambiente y ordenación del territorio (54%), turismo, cultura y patrimonio (13%), y tecnologías de la información y software (12%).

Con entidades privadas se firmaron más contratos, pero por mucho menos valor: se rubricaron 113 contratos con empresas por un importe total de 1,085 millones, lo que supone un aumento del 13% respecto al año anterior. De estos, un 10% corresponde a acuerdos internacionales. Entre los sectores más beneficiados destacan, en el ámbito privado, la biotecnología y la salud (40%), la ingeniería (20%) y la construcción y arquitectura (15%). En cuanto a los contratos públicos,

Además de los contratos, la UIB ha obtenido casi medio millónr de euros en proyectos de investigación, a los que se suman 420.000 euros a través de cátedras universitarias, 59.489 euros en convenios de colaboración con empresas y 20.437 euros en donaciones.

La transferencia, la pata más débil de la universidad

La vicerrectora de Investigación ha explicado que durante años, España ha sido vista como una universidad tradicionalmente centrada en la docencia, pero en las últimas cuatro décadas ha mejorado notablemente en investigación mientras que en transferencia de conocimiento históricamente ha estado más rezagada. Aun así, en los últimos años, ha valorado, se ha observado una tendencia positiva, y este cambio también se refleja claramente en la UIB. "Aunque no estamos en el grupo de cabeza, liderado por universidades politécnicas o con muchos recursos", ha indicado, "la UIB se sitúa en una posición intermedia pero con una clara trayectoria ascendente, lo que demuestra que existe un gran potencial" ha concluido, poniendo el caso Sanifit (empresa surgida de un grupo de investigación de la UIB fue vendida en 2021 por hasta 205 millones de euros a una multinacional en una de las mayores operaciones en biotecnología del país) como la muestra de "hasta dónde puede llegar la UIB".

Con todo, Carrasco ha admitido, que el modelo económico balear, centrado en el turismo, representa un reto añadido. Ha recordado que el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por micropymes y empresas del sector turístico y que aunque muchas de muestran cierto interés por la innovación, pero sus dimensiones y recursos limitados no siempre favorecen la colaboración con el mundo académico. Aun así, ha matizado, se han ido abriendo vías de conexión y transferencia con sectores estratégicos. Otro elemento que no ayuda, ha señalado, es la escasa inversión en I+D+i en Baleares. Ha recordado que no alcanzamos ni el 9% mínimo que marca la nueva ley de universidades (LOSU).

Carraco ha querido destacar también que la UIB ha intensificado su apuesta por el emprendimiento. Durante el pasado año, la OTRI asesoró a 45 emprendedores, ofreciéndoles acompañamiento en la definición de su modelo de negocio, estudios de viabilidad, acceso a financiación y protección de la propiedad intelectual. Asimismo, 133 personas participaron en cápsulas formativas de éxito profesional y 174 en talleres para fomentar la cultura emprendedora.

Por último, la vicerrectora ha destacado que la Oficina de Transferencia pone a disposición de la comunidad universitaria, empresas e instituciones más de 200 servicios derivados de la actividad investigadora, que incluyen asesoramiento en propiedad intelectual, apoyo a la creación de spin-offs y start-ups, y búsqueda de financiación para proyectos de innovación. También actúa como enlace entre los grupos de investigación de la UIB y el tejido productivo balear, ofreciendo estudios y consultorías especializadas en sostenibilidad, nuevas tecnologías, salud y turismo.