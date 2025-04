Todos los partidos menos Podemos apoyan las medidas de Prohens contra los aranceles de Trump

Consenso político entre los partidos de Baleares con representación en el Parlament sobre las medidas del Govern para ayudar a las empresas y trabajadores ante el impacto de los aranceles de Donald Trump. Todas las formaciones políticas menos Podemos han dado su apoyo a la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, después de su reunión esta mañana en el Consolat de Mar, si bien la izquierda critica al PP por seguir pactando con Vox a pesar de su apoyo explícito al presidente de EE.UU.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, agradece el apoyo de los partidos ante esta situación de "incerteza e inestabilidad" generada a raíz de una política "totalmente errónea" y enfatiza la necesidad de apoyar el producto local y comenzar a explorar nuevos mercados en Asia y Latinoamérica: "No es el momento de tacticismo político ni de sacar rédito, sino que es el momento de remar todos hacia el mismo lado como piden los agentes económicos y sociales".

Costa valora positivamente el "tono cordial y el espíritu propositivo" de todos los representantes políticos y destaca que es "positivo" contar con los partidos de izquierdas que gobernaron las dos últimas legislaturas porque tienen "experiencia" sobre gestión de crisis después de acontecimientos como la pandemia de la covid. "Podremos coincidir más o menos sobre las medidas, pero se trata de dialogar e intentar llegar a acuerdos, y hay que estar atentos a la evolución para intentar consensuar una estrategia conjunta para paliar los efectos de los aranceles".

El portavoz del PSIB-PSOE apoya las medidas de Prohens pactadas con los agentes sociales y económicos aunque critica su "incoherencia" por intentar conseguir un consenso político amplio en esta cuestión cuando pacta con Vox en temas relacionados con Baleares a sabiendas de su respaldo a Trump. "En este tipo de materias el PP va a tener siempre nuestro apoyo porque estamos con la democracia y contra personas como el presidente de EE.UU., que marcan cada día con sus formas altamente ofensivas", añade.

Por su parte el Partido Popular señala que en el encuentro mantenido con el resto de las fuerzas políticas "ha quedado muy claro" que la intención de la presidenta es "buscar la unidad entre todos los partidos y no hacer de este tema una cuestión partidista", además de querer conocer todo tipo de propuestas que se puedan poner sobre la mesa. "El Partido Popular está y seguirá estando al lado de las empresas de Baleares, de nuestra industria, de nuestro sector primario y del libre mercado que tanta prosperidad ha generado", reivindica el portavoz parlamentario, Sebastià Sagreras, quien insiste en que seguirán trabajando en próximas reuniones según vaya evolucionando la crisis arancelaria "para adoptar medidas que puedan ayudar a paliar sus efectos en nuestras islas".

Recesión en Alemania

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, afirma que no debe haber "deserciones" en Europa para que todas las administraciones trabajen "de forma coordinada y leal" ante las decisiones de Trump, aunque advierte de los efectos indirectos que tendrán los aranceles en la economía balear. El primero será que las empresas que dejen de exportar a EEUU quieran traer sus productos a las islas con una lucha con la bajada de precios, lo que haría "muchísimo daño" al sector agroalimentario. El segundo será que las medidas incidan "aún más" en la recesión económica de Alemania y esto acabe suponiendo problemas en el mercado laboral de las islas en caso de que los turistas alemanes dejen de venir a Baleares. En este sentido, lamenta que en los últimos años "no se ha hecho la necesaria potenciación de la diversificación económica" para poder contrarrestar estas situaciones.

Desde Vox, el diputado Sergio Rodríguez confirma que apoyarán las medidas y agradece a la presidenta que haya reunido a los partidos para tratar este tema que "a todos nos preocupa", si bien apunta que están "absolutamente convencidos" de que el problema tiene una solución: la negociación. "España y la UE se tienen que sentar y negociar. Trump ha dado un primer paso suspendiendo durante 90 días los aranceles. Consideramos absurdo entrar en una escalada cada vez más alta con un país que ha sido aliado y amigo tradicional de Europa, porque las discusiones entre amigos se solucionan sentándose y hablando".

Expropiación de pisos

La única voz en contra de las medidas ha sido la líder de Podemos en Baleares, Lucía Muñoz, quien lamenta la "declaración de guerra comercial" que ha iniciado Trump porque se ha generado una situación de incertidumbre en la que los capitales privados "buscan refugio" en sectores como la vivienda: "El Govern debería enviar un mensaje firme contra los fondos buitre poniendo en marca una política de expropiación de los inmuebles vacíos en Baleares".

Además, pide ser "un poco más prudentes" a la hora de lanzar mensajes "de pánico" sobre todo a la clase trabajadora y denuncia que más de la mitad de las ayudas irán destinadas a "subvencionar los precios de consumo de EE.UU." desde Baleares: "No vemos una apuesta social por parte del Govern, no hay que alimentar más al sector turístico cuando es una oportunidad para diversificar la economía".