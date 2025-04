Joan Buades, profesor, escritor, expolítico y ecologista: «Deberíamos interiorizar y hacer nuestra la palabra Biofilia, el amor a la vida»

¿Con quién hablamos, con el profesor, el escritor, el político o el ecologista?

(Sonríe) Habla usted con una persona curiosa, que ha sido esto que usted cita, pero muchas otras cosas. Y fruto de esa diversidad de experiencias, más o menos afortunadas, he llegado a hacerme preguntas como: ¿Qué puedo hacer a favor del planeta? ¿Qué esto haciendo aquí y ahora? ¿Hacia dónde vamos?

Para cerrar el tema curricular, permítame que le pregunte sobre su paso por la política. ¿Qué valoración hace al respecto?

Aprendí mucho. Recomendaría a todo el mundo que en algún momento de su vida se plantee dedicarse a la política, como edil de su ayuntamiento, por ejemplo. Sería una manera de aportar y a la vez de aprender cómo funcionan los mecanismos de la administración.

¿Cuál fue su aportación?

Durante los cuatro años que el grupo ecologista tuvo posibilidades de gobernar se tomaron decisiones atrevidas que hoy son muy claras. Fuimos los primeros que hablamos de poner un tope al turismo, de indicar la necesidad de implantar una tasa turística, de trabajar en favor de garantizar los recursos hídricos, de proteger el medio ambiente. Pero claro, en aquel momento no compartíamos los códigos de los demás partidos y tocábamos los bolsillos de los poderosos y, además, sin tener padrinos que nos avalaran, pagamos caro nuestro paso por el gobierno.

«No solo debemos decrecer, también cambiar la manera de generar riqueza, de distribuirla»

El ciclo en el que participa trata el decrecimiento. ¿Realmente es posible?

No solamente es posible, sino que es la única alternativa para mantenernos. Y todavía más, no debemos decrecer solamente, también debemos cambiar la manera de generar riqueza, de distribuirla. Piense que en el mundo el 1 por ciento de la población acumula más del 50 por ciento de la riqueza. Eso es moralmente intolerable. A nivel científico e industrial está claro que el decrecimiento es imprescindible, pues el elemento físico se está agotando. Y me pregunto: ¿cómo podrán vivir los diez mil millones de personas que compartirán el espacio a mitad de siglo? Hasta la época de los 70 del siglo pasado, el planeta más o menos regeneraba lo que de él se extraía, ahora ya no, la capacidad reproductiva del planeta ha desparecido, hasta tal punto que en poco más de medio año ya hemos agotado lo que la Tierra produce en un año completo. Y el proceso se sigue acelerando. El siglo XXI es el más peligroso de la historia, hagamos que eso cambie, para bien de todos los seres vivos, no solamente la raza humana. Deberíamos interiorizar y hacer nuestra la palabra Biofilia, el amor a la vida. Ahora bien, también debemos crecer: en alegría, en creatividad, en saber vivir juntos y entendernos, en temas espirituales, en capacidad de empatizar con los demás, en eso nos queda aún mucho por crecer.

¿Debemos cambiar para decrecer o el decrecimiento nos cambiará a nosotros?

Se trata de un proceso interactivo. Nadie puede, con la mentalidad de hoy, defender el crecimiento desmesurado y continuo, pero, por otra parte, al decrecer cambiaremos el sistema de vida, invirtiendo más en proximidad, en acercamiento entre las comunidades.

¿Por qué los gobiernos no legislan al respecto?

Por intereses, naturalmente y, sobre todo, por un mirar a corto plazo. Si no cambiamos eso y miramos a largo plazo, cien años, nada garantiza la continuidad de la humanidad, así de claro.

«Si no miramos a largo plazo, cien años, nada garantiza la continuidad de la humanidad, así de claro»

En su ponencia introduce el término ética.

Es muy importante que vinculemos todo lo que está pasando a nuestro alrededor con una nueva manera de estar y de actuar sobre la Tierra.

Nulla éthica sine aesthetica.

Debemos superar las éticas que nos han llevado donde estamos. En Occidente somos hijos de Grecia, donde nació el concepto de felicidad individual, de la Ilustración y sus maneras de conocer y dominar la naturaleza y de la Postmodernidad con sus tesis sobre el actuar con los demás como lo haces contigo mismo. Todo esto somos nosotros. Pues bien, los límites planetarios nos conducen a una nueva ética, que debe incluir a toda la humanidad, una ética que tenga en cuenta a las mujeres, a otros sectores que forman parte de la biodiversidad y que piense por primera vez en las generaciones futuras y que lleve a una justicia intergeneracional que no permita que dejemos a nuestros hijos un planeta en el que no sea posible vivir. En definitiva, necesitamos una ética diferente para afrontar tiempos peligrosos. La biofilia y la colaboración deberán ser los motores con los que la humanidad salga adelante.

Hablemos de turismo, un aspecto en el que ha investigado. ¿Sería bueno tener la llave del aeropuerto?

No podemos hablar de salvar el planeta si no decrece el transporte aéreo en todo el mundo. Tener la llave del aeropuerto podría aportar algo a la hora de frenar el deterioro de nuestras islas, pero voy más allá. Debemos pensar en todo el planeta. Y reducir el transporte aéreo, de momento, no se contempla en ninguno de los tratados o convenciones que sobre el cambio climático se organizan a nivel de estados. Fomentar el autoconsumo eléctrico con placas solares está muy bien, pero de forma global es casi irrelevante si no se limita el transporte de todo tipo, el aéreo, sobre todo, pero también todos los demás.