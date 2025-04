El Govern evita confrontar con Escarrer pero insiste en que "nunca hemos apostado" por el decrecimiento

El Govern de Marga Prohens ha decidido no entrar en una confrontación directa con el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels Internationals, Gabriel Escarrer, después de su durísima carta pública contra el decreto turístico que se aprobará mañana y que estabilizará 90.000 plazas de alquiler turístico.

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha sido el encargado de valorar las críticas del hotelero ante la ausencia de la presidenta, que no ha hecho declaraciones públicas. Costa se ha limitado a asegurar que respetan las críticas a pesar de que no comparten el diagnóstico porque "no admitimos ni una plaza más" y remarca que "nunca hemos apostado por el decrecimiento".

En este sentido, destaca que la apuesta principal es la "lucha brutal" contra la oferta ilegal y el intrusismo a través de los consells insulares. Costa también se ha remitido a las declaraciones de ayer de Prohens en las que reiteró que "nuestro compromiso era contener, no decrecer". La presidenta explica que estas plazas no son nuevas sino que proceden de las medidas adoptadas durante los mandatos de Francina Armengol. La dirigente del PP incluso advierte de que los empresarios tienen sus intereses particulares pero tanto ella como el Govern deben tener en cuenta los "intereses generales" de las islas.

Según el presidente de Meliá, las nuevas medidas impulsadas por Prohens generarán unas islas "desbordadas, llenas de turistas low-cost con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los partales", además de provocar una "saturación" de los servicios públicos y un "colapso" de las infraestructuras, carreteras o playas.

También advierte que se está caminando hacia unas islas "insostenibles" en las que los turistas "responsables, respetuosos, de alto valor añadido" irán abandonando Baleares: "No será un destino de calidad, rentable, ni sostenible, y en las que nuestros hijos y nietos no podrán acceder a una vivienda".

145.000 plazas nuevas, denuncia el PSIB

Quien sí comparte el diagnóstico de Escarrer es el portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, quien denuncia que el decreto ley de turismo que se aprobará mañana "solo tiene" el apoyo claro de la patronal del alquiler turístico Habtur: "145.000 plazas turísticas nuevas son un atentado contra nuestras islas y nuestro modelo económico".

El dirigente socialista acusa al vicepresidente del Govern de mentir al decir que no habrá plazas nuevas porque el decreto plantea que se levante la moratoria de plazas, lo que significará que las que están en la bolsa se pondrán en circulación. Además, recuerda que el Pacto incluyó en su ley turística el compromiso de suprimir las plazas: "Me atacaban a mí desde Habtur por poner en riesgo esas plazas, porque era un proceso para que fueran desapareciendo, pero ahora el PP las incorpora en una bolsa de plazas y no desaparecerán nunca". Así, reitera que su apuesta es que el alquiler turístico se prohiba en todas las viviendas plurifamiliares y, por tanto, el decreto tendrá su "oposición frontal".