Caso Rubiales o masificación turística: un estudio revela qué temas interesan más a la sociedad española

¿Qué nos interesa de verdad como sociedad? ¿Qué leemos, qué compartimos, qué comentamos? Estas preguntas se convirtieron en el epicentro del Foro de Tendencias Informativas celebrado ayer en el Club Diario de Mallorca. El evento fue un viaje entre datos y desafíos para comprender mejor cómo se mueve la conversación pública. Durante el acto, se compartieron los resultados del estudio realizado por Prensa Ibérica y LLYC que establece qué temas triunfan entre la sociedad española.

La periodista Marisa Goñi, directora de Diario de Mallorca, abrió el encuentro con una mirada crítica —y nostálgica— sobre la evolución del oficio periodístico. “Cuando empecé en el periodismo, los profesionales hacíamos un periódico que nos interesaba a nosotros y creíamos que era lo que el lector quería leer”, confesó. Pero esos tiempos en los que se navegaba “a ciegas” han cambiado radicalmente: “Ahora sabemos qué interesa, a quién y cuándo: sabemos a tiempo real lo que se está leyendo. El Big Data nos está ayudando a hacer el periódico que los lectores buscan, somos más efectivos”, aseguró.

Desde el ámbito empresarial, Sergi Guillot, director general de Prensa Ibérica, fue más allá al afirmar que la comunicación no solo informa: moldea. Advirtió sobre el creciente aislamiento social provocado por las redes sociales, que “nos traen burbujas de información” donde solo nos relacionamos con quienes piensan como nosotros: “Discutimos sobre las mismas cosas, con un mismo lenguaje”. En ese contexto, defendió la labor de los medios locales como piezas fundamentales de cohesión: “Construimos esa esfera pública, de abajo a arriba […] Damos voz a todas las voces”.

Óscar Iniesta, socio de LLYC, sumó otra capa al debate, destacando cómo la digitalización ha cambiado el consumo informativo de forma radical: “La información ha llegado a manos de las personas en tiempo real”. Destacó la alianza estratégica entre contenido y tecnología, con el objetivo de convertir la información en una brújula que oriente políticas y narrativas.

Qué nos interesa… de verdad

El encargado de desgranar los hallazgos del estudio fue Joan Cañete, director de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica. Su presentación se centró en tres métricas clave: cuántos lectores se sintieron atraídos por una noticia, cuántos la leyeron y cuántos se sintieron realmente interesados.

Cañete destacó que los temas que más interés generan en la sociedad española son, por orden: deporte, cultura, empresas y banca, y seguridad. Sin embargo, lo que más nos toca como sociedad es mucho más cotidiano: “Lo que más nos afecta, lo que genera una mayor conversación, es lo de nuestra vida cotidiana”, afirmó.

Durante el periodo de análisis, el caso Rubiales fue especialmente significativo: “El debate, con la fuerza que da el foco del deporte, pasó al terreno de la igualdad. Conllevó una enorme conversación”, explicó, ejemplificando cómo ciertas noticias trascienden su contexto inicial y se transforman en debates sociales amplios.

Turismo: entre motor económico y conflicto social

Uno de los bloques más reveladores fue el dedicado al turismo, presentado por José Luis Rodríguez, director de Deep Learning en LLYC Europa. Analizando los intereses de una sociedad marcada por una creciente presión turística, Rodríguez reveló que las temáticas más leídas en prensa sobre turismo giran en torno a “destinos y gastronomía”.

Pero más allá del deseo de viajar, el turismo también es percibido como un problema. La masificación turística genera tensiones sobre la vivienda, el uso de los recursos públicos, y el modelo de ciudad. “Se está percibiendo una expulsión de habitantes naturales de ciertos barrios y se está perdiendo la naturalidad de ciertas zonas”, advirtió, subrayando el malestar con los pisos turísticos.

Rodríguez también señaló la creciente preocupación por la autenticidad de la experiencia cultural: “Hay una parte de la población que percibe que se está falseando esta experiencia y nos puede llevar a perder la esencia”. En cuanto a la economía, el turismo aparece como oportunidad para crear empleo, pero no sin tensiones: “La política local pesa más en este debate que la nacional, porque cuanto más cerca nos coge, más nos preocupa”.

La gastronomía, por su parte, se mantiene como un valor diferencial, aunque también amenazado: “Existe un interés por los productos locales”, dijo, alertando sobre la foodificación, es decir, la estandarización de la oferta gastronómica en perjuicio del negocio local.

Dato, contexto y estrategia

El cierre de la jornada corrió a cargo de Antonio Gomariz, director de Crisis y Riesgos de LLYC, quien ofreció una visión estratégica de la utilidad del estudio para las empresas y administraciones. “Conocer cómo cambian los comportamientos de los ciudadanos es esencial”, aseguró, y describió a los ciudadanos como figuras contradictorias.

Gomariz insistió en que escuchar a la ciudadanía no es suficiente si no se hace en contexto, subrayando que el gran reto está en filtrar valor entre la sobrecarga de información. En este sentido, la metodología Trend Spotting, basada en inteligencia artificial y Big Data, se presenta como el futuro: no solo para entender qué quiere la sociedad, sino para conectar con ella de forma honesta y eficaz.

El foro cerró con un desayuno networking, en el que se mezclaron directivos, periodistas, estudiantes y analistas. Entre café y debate, quedó claro que entender a la sociedad no es una cuestión de intuición, sino de escucha activa, análisis y voluntad de cambio.