Escarrer carga contra el Govern de Prohens por sus políticas de alquiler turístico: "¿Habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido?"

"¿Habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido a cambio?". Gabriel Escarrer carga duramente contra el Govern de Marga Prohens y sus políticas de alquiler turístico. A través de una columna publicada en este diario, el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels Internationals se muestra muy crítico con el decreto que presenta el Ejecutivo este viernes en el que se contempla estabilizar unas 90.000 plazas de alquiler turístico.

"Si esto sale adelante, pronto volveremos a ser conocidos por la “segunda balearización”: la de ciudades y destinos de nuestras islas desbordados, llenos de turistas “low-cost” con maletas rodando por el centro de nuestras poblaciones y cajetines con llaveros en los portales, servicios públicos saturados e infraestructuras – carreteras, playas, transportes- colapsados", denuncia Escarrer.

En este sentido, el presidente de Meliá recalca que estas medidas del Govern generarán "unas islas insostenibles a las que los turistas rentables, respetuosos, de alto valor añadido, irán dejando, progresivamente, de venir, porque Baleares no será un destino de calidad, rentable, ni sostenible, y en las que nuestros hijos y nietos no podrán acceder a una vivienda". Por todo ello, Escarrer lanza una pregunta al actual Ejecutivo: "¿Habrá valido la pena el puñado de votos que hayan conseguido a cambio?".

"¿A quién interesa esta deriva?"

En su columna, el hotelero también señala que el alquiler turístico agrava el problema de emergencia habitacional de Baleares, siendo esta una de las principales preocupaciones de los residentes. "¿A quién interesa esta deriva? ¿Las decisiones se basan realmente en el interés general y en el análisis de las necesidades sociales?, ¿Puede entender alguien que ante una emergencia habitacional no se priorice, entre otras medidas que puedan impulsarse, la posibilidad de acceder a una vivienda a los trabajadores y ciudadanos de las islas?", se cuestiona Escarrer.

Residentes, "los más afectados"

En su argumentación, el presidente de Exceltur expresa que "mientras los destinos turísticos más saturados (y exitosos) del mundo ponen coto al alquiler vacacional, en Baleares haremos un Decreto para protegerlo, y consolidarlo aún más".

Un hecho que perjudicará especialmente a los residentes de las islas. "Los principales perjudicados de esta dinámica indeseable no somos los hoteles, que seguiremos funcionando a pesar de las barreras; la peor parte se la llevan, lamentablemente, los trabajadores y residentes necesitados de una vivienda accesible, un mercado laboral que se precariza, los ciudadanos que perdemos calidad de vida y de convivencia y los pequeños negocios de nuestros destinos que ven como su clientela se empobrece y se reduce la “derrama” económica de los turistas que abarrotan las calles y los servicios públicos.

Modelo de alquiler turístico

Ante esta situación, Escarrer expresa que si el Govern aprueba este viernes dicho decreto, el Ejecutivo "se decanta claramente por el modelo del alquiler turístico y aunque sin conceder más licencias en plurifamiliares, no ataca el problema ni aporta la solución que la ciudadanía espera: devolver al mercado residencial miles de viviendas plurifamiliares. Las licencias de las que disponen y, que en su origen eran temporales, no debieran renovarse bajo ningún concepto dado el contexto actual y, menos aún ante el reiterado clamor y preocupación de los habitantes de las islas, que no solo se traducen en las manifestaciones realizadas".