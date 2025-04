Cooperativas agroalimentarias piden al Govern no ser "moneda de cambio" en negociación por las medidas contra aranceles

Cooperativas Agro-alimentàries de Baleares ha reclamado al Govern que no se utilice al sector como "moneda de cambio" en el merco de las negociaciones para paliar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Así se ha expresado la organización en un comunicado después de participar en la reunión que la presidenta autonómica, Marga Prohens, mantuvo este miércoles con agentes sociales y económicos de las Islas para abordar este asunto.

Además, las cooperativas han pedido un "marco temporal de ayudas adaptado a la realidad de las Comunidades Autónomas", tal y como se hizo durante la pandemia y la guerra de Ucrania, y la convocatoria de una mesa para seguir evaluando la situación a corto y largo plazo.

La presidenta de Cooperativas Agro-alimentàries, Jeròniam Bonafé, ha trasladado al Govern su preocupación por el incremento del precio de los piensos y fertilizantes y los posibles efectos en las exportaciones de aceite de oliva, vino y lácteos.

"Todos esos productos quedarán dentro del mercado europeo, saturándolo y provocando una bajada de precios significativa", ha sostenido.

En cualquier caso, ha celebrado la partida de dos millones de euros en ayudas anunciada por el Govern para la promoción del producto local, aunque ha advertido que "no será suficiente si no se cumple la ley de circularidad y si no existe una mayor implicación del sector turístico".