El Parlament tumba la proposición de Més de crear una policía autonómica

El pleno del Parlament tumbó ayer la proposición de ley presentado por Més per Mallorca para crear una policía autonómica de Baleares, el Cos de Guaita.

La toma en consideración de la proposición de ley recibió 24 votos favorables, de Més, el PSIB y el grupo Mixto, y 32 en contra, del PP y Vox. De este modo, el texto legislativo defendido por el portavoz de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, decae y no comenzará su tramitación parlamentaria.

Apesteguia defendió que la creación de una policía autonómica está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Balears y reivindicó que ayudaría a hacer frente a la carencia de efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. «No tenemos los agentes que nos merecemos como ciudadanos», expuso el diputado de Més per Mallorca, quien señaló que la tasa actual es de un agente por cada 304 ciudadanos, casi la mitad que, por ejemplo, en La Rioja.

Aunque reconoció que la incorporación de más efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ha sido una reclamación que ha venido haciendo el PP, consideró que existe cierto consenso en todo el arco parlamentario. En esa línea, Apesteguia defendió que la seguridad pública es una cuestión «profundamente de izquierdas», dado que «aquello que no es público es un privilegio». «Lo que no nos asegura el Estado no está garantizado para todos», subrayó.

La proposición de ley, tal y como ha sido redactada inicialmente, permitiría que los municipios de menos de 20.000 habitantes de Balears que no cuentan con una policía local pudieran disponer de los efectivos policiales necesarios para garantizar la seguridad pública, apuntó el ecosoberanista. También la posibilidad de que los ayuntamientos que así lo consideren puedan solicitar el traspaso de las competencias en seguridad pública al Govern y que se tenga en cuenta a los consells insulares en la gestión del Cos de Guaita.