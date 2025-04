Empresarios y sindicatos de Baleares piden unidad para hacer frente a los aranceles de Trump

Las empresas y sindicatos de Baleares piden unidad a todos los agentes económicos, políticos y sociales para afrontar las consecuencias de la política arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, cuyos efectos sobre la economía de las islas aún se desconocen.

La presidenta de CAEB, Carmen Planas, reclama "unidad política, económica y social" ante una situación que genera "mucha incertidumbre" a nivel empresarial y que debe resolverse desde la fuerza de un mercado tan importante como la Unión Europea. Planas muestra su apoyo al plan de choque del Govern de Marga Prohens para paliar el impacto arancelario en el sector empresarial balear que asciende a 6 millones de euros y recuerda que del total de las exportaciones de Baleares durante 2024, que alcanzaron un valor de 2.641 millones de euros, a EEUU llegaron 21,3 millones (0,8% del total).

"Nuestros principales mercados están en Europa", destaca Planas, señalando que el 75% de las exportaciones de Baleares se dirigen a Alemania, Francia y Holanda. "Los aranceles de Trump deben tener poca repercusión directa en las empresas de Baleares, si bien dada la dependencia que tenemos de Europa podría acabar repercutiendo en el alza de algunos productos. Si afecta a alguno de los mercados emisores, como Alemania, puede tener más efectivos negativos en Baleares", advierte.

Los empresarios creen que el conflicto arancelario no tiene por qué afectar al sector turístico balear, ya que EEUU aportó sólo el 2 por ciento de la afluencia internacional a Baleares en 2024, aunque reconocen que es un mercado al alza y con alto poder adquisitivo y que puede acabar resintiéndose. "Como ya ocurrió con la invasión rusa de Ucrania, la incertidumbre geopolítica en un mundo globalizado no es positiva. Cualquier política arancelaria es negativa porque puede suponer sobrecostes e inflación. El tejido empresarial necesita confianza, certidumbre y estabilidad. Europa debe tomar una decisión conjunta y sin grandes demoras. Si no vamos juntos, perderemos toda la fuerza que tiene Europa", señala Planas.

El presidente de PIME Baleares, Juan Carlos Fernández, expresa la preocupación de las empresas ante los aranceles y considera que es "la última pedrada" de una "cascada" de decisiones negativas que se han tomado en los últimos meses como la subida del salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada laboral, la bajada de productividad o el absentismo laboral: "Todo esto nos preocupa y nos complica mucho la vida porque las empresas necesitamos planificarnos y tener una vida al menos a medio plazo".

El secretario general de UGT, Pedro Homar, agradece el movimiento a la presidenta del Govern ante esta política "irreflexiva y temeraria" de Trump porque afectará "indudablemente" a la economía mundial y "aún más" a la balear: "Esta incertidumbre afectará a los trabajadores, y esperamos que estas ayudas que provienen de los impuestos sirvan para mantener la ocupación, respetar cada puesto de trabajo y poder aguantar este envite sin más consecuencias".

Por su parte el secretario general de CCOO, José Luis García, lamenta el "terremoto comercial" que ha generado el presidente norteamericano en todo el mundo: "No sabemos ni la profundidad ni la intensidad de estas medidas, pero nos afectará a corto, medio y largo plazo porque son cambios estructurales a nivel mundial". En este sentido, reclama que se actúe con unidad por parte de todos los implicados para proteger a los trabajadores para que los millones de euros en ayudas a las empresas "garanticen los puestos de trabajo y no sirvan para destruir ocupación".