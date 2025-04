Comienza el desalojo del poblado chabolista de Ibiza, Can Rova 2

Con un gran despliegue policial desde primera hora de la mañana, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha comenzado el proceso de desalojo del asentamiento chabolista de Can Rova, en la carretera de Sant Antoni, en el que habitan varias decenas de personas.

El desalojo en sí ha comenzado a las 9.30 horas, según ha informado el Ayuntamiento en una escueta nota, en la que asegura que ha recibido la autorización por parte del juzgado contencioso administrativo número 2 de Palma.

Hasta el lugar se han desplazado una docena de patrullas de la Guardia Civil, otras tantas de la Policía Local de Santa Eulària y efectivos de la Poilicía Nacional. También hay desplazada una ambulancia, una pala excavadora y varias grúas, supuestamente para retirar las infraviviendas y los vehículos allí estacionados.

La Guardia Civil se ha ocupado de cortar la carretera que sale de la rotonda y da acceso al poblado. El operativo ha provocado un atasco considerable en la autovía de Sant Antoni en dirección a Ibiza.

Valorar la situación de los habitantes

Vista del poblado chabolista / Vicent Marí

De momento, una patrulla de la Policía Local se dispone a entrar en el poblado junto a dos técnicos de los Servicios Sociales de Santa Eulària, e irán casa por casa para valorar la situación de cada uno de los habitantes y ver cuántos menores hay o quién se encuentra en situación de vulnerabilidad, para ofrecerles apoyo.

Según residentes del poblado, en la zona hay viviendo unas 90 familias. Por megafonía se les está pidiendo que recojan sus enseres personales y que abandonen el lugar.

Una empresa contratada por el Ayuntamiento está procediendo a retirar la valla perimetral que habían instalado los habitantes en el poblado para asegurar la zona.

De momento se desconoce cuánto tiempo durará el proceso de desalojo.

Uno de los residentes del poblado abandona el lugar con sus pertenencias / Vicent Marí

El Ayuntamiento de Santa Eulària no ha facilitado hasta el momento la cifra de personas que habitan en este asentamiento ni cuántos menores hay, pero son decenas las infraviviendas que se han proliferado en los últimos meses, delimitadas por una valla que impedía el acceso al interior del poblado, y que son visibles desde la autovía que une Sant Antoni con Ibiza, una de las principales carreteras de la isla. A varias de las infraviviendas se les abrió expediente de disciplina urbanística por parte del Ayuntamiento.

El poblado chabolista de Can Rova 2 se levantó tras el desalojo de Can Rova el pasado 31 de julio, una especie de camping ilegal habilitado por uno de los dueños de un terreno particular (con la oposición de los otros propietarios), donde llegó a vivir un millar de personas en todo tipo de infraviviendas que pagaban distintas tarifas al promotor, en función del espacio que ocuparan y de si tenían suministro de luz y agua.

El desalojo, por orden judicial, de Can Rova afectó a unas 300 personas, entre ellas bebés, niños y adolescentes, personas mayores y familias enteras y dejó imágenes impactantes de decenas de antidisturbios entrando en el asentamiento. Muchas de estas personas tenían trabajo y un sueldo, pero no podían encontrar vivienda en la isla, lo que las había abocado a malvivir en esas condiciones.