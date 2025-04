Apesteguia sobre la renuncia de Miquel Oliver a la reelección en Manacor: "Tiene mucho que aportar en Més más allá de la alcaldía"

El coordinador general de Més per Mallorca y su portavoz en el Parlament, Lluís Apesteguia, se ha pronunciado respecto a la decisión de Miquel Oliver de no volver a optar a la alcaldía de Manacor. El líder de los ecosoberanistas señala que Oliver "tiene mucho que aportar a Més y al conjunto de la isla más allá de la alcaldía" y asegura que la decisión tomada está vinculada "con un ciclo vital y político".

"Es una decisión personal que yo entendí cuando me la expuso, tenía mucho que ver con un ciclo vital y político. Yo creo personalmente que Miquel Oliver tiene mucho que aportar más allá de la alcaldía de Manacor, tanto a Més per Mallorca como al el conjunto de la isla, es mi opinión", argumenta Apesteguia.

Futuro

Respecto al futuro político de Oliver dentro del partido, el coordinador de Més determina que a día de hoy "no hay ninguna oferta ni demanda concreta que se haya hablado".Cuestionado respecto a la posibilidad de que pueda acabar como diputado en el Parlament, Apesteguia reitera que es algo que no han comentado por el momento. "Miquel tiene mucho que aportar más allá de Manacor a partir de que deje la alcaldía, estoy convencido", ha vuelto a reiterar.

Oliver no volverá a optar a la alcaldía

Miquel Oliver ya ha tomado una decisión. El alcalde de Manacor (Més per Mallorca) considera que ya ha cumplido una etapa y no volverá a presentarse a las elecciones locales, previstas para la primavera de 2027. Con ello se cerrarán algo más de ocho años como primer regidor del municipio (con una legislatura parcial de 144 días interrumpida por la moción de censura del PP y El Pi, y dos más completas), y más de 15 como concejal del Consistorio si se cuentan también los años en la oposición.

"Ha sido una decisión muy meditada. Creo que mi tiempo en el Ayuntamiento ha terminado y que debo dar un paso al lado", explica Oliver, que ha ido reflexionando y asignando porcentajes a sus razonamientos. "Serán dos legislaturas completas, que ya es un tiempo suficiente". Preguntado sobre si este será también un punto final en su vida política, el alcalde responde que no, pero que no quiere desvelar qué hará: "porque no lo sé; todo dependerá del partido, que será el que diga para qué me necesita, si para encabezar una lista o para ir de tercero o cuarto. Estoy a su disposición", afirma.