Un afectado, tras el archivo de la estafa con casas modulares en Mallorca: “Confiamos en una empresa que prometía hacer realidad nuestro proyecto de vida y nos dejó tirados, con las obras a medio hacer y sin nuestros ahorros”

“Hablo como afectado directo, pero también en nombre de muchas familias que, como yo, confiamos en una empresa que prometía hacer realidad nuestro proyecto de vida… y que nos dejó tirados, con las obras a medio hacer y nuestros ahorros prácticamente desaparecidos”. Uno de los perjudicados en el caso de la supuesta estafa con casas modulares en Mallorca que acaba de ser

de Inca lamenta el desenlace del procedimiento.

“La decisión del juzgado de archivar provisionalmente el caso ha sido un duro golpe. La respetamos, pero no la compartimos”, asegura el afectado.

“Porque lo que nosotros hemos vivido no es un simple problema técnico o un malentendido contractual; es un patrón, una mecánica que se repite con decenas de víctimas, siguiendo siempre el mismo guion: una promesa atractiva, una importante entrada económica y, poco después, el abandono”, reconoce el hombre.

“La pregunta que ahora nos hacemos es: Si esto no es estafa, ¿qué lo es?”, insiste el vecino perjudicado.

Aprovecharse de la buena fe

“No se trata de venganza. Se trata de justicia. Y por eso quiero dejar claro que no nos rendimos. Este no es el final del camino. Presentaremos un recurso ante la Audiencia Provincial porque creemos que hay que mirar el caso en conjunto, no como incidentes aislados, sino como lo que realmente son: una estrategia calculada para engañar y aprovecharse de la buena fe de la gente”, destaca el afectado.

“Durante estos años, muchos hemos vivido con impotencia, frustración y hasta con miedo. Algunos han tenido que renunciar a su vivienda, otros han sufrido consecuencias emocionales graves. No es solo una cuestión de dinero: es una cuestión de dignidad”, admite el hombre.

“No pedimos milagros. Pedimos que se haga una mirada rigurosa y valiente de lo que ha pasado. Y que quien haya actuado con mala fe responda ante la ley, como cualquier otro ciudadano”, reclama el perjudicado.

“También quiero agradecer todo el apoyo recibido de la gente que nos acompaña y de todos los ciudadanos que no miran hacia otro lado ante la injusticia. Seguiré luchando y lo haré con toda la fuerza que me queda”, concluye el vecino con esperanza.

Solar del querellante, a las afueras de Muro, donde solo se hicieron los cimientos y el movimiento de tierras. / D.M.

El archivo de la causa ha supuesto un mazazo esta semana para los afectados. El juez acordó el sobreseimiento provisional del procedimiento contra el constructor investigado, su pareja y la empresa Design Modular Haus SLU al considerar que no hay indicios de que los hechos sean un delito de estafa. El magistrado de Inca también rechazó acumular otros casos similares de otros perjudicados a la causa inicial. El auto judicial concluye que no hubo un engaño inicial por parte del constructor investigado, por lo que el caso debería derivarse a la jurisdicción civil por un incumplimiento de contrato, como ya ocurrió con otra afectada, cuyo procedimiento también se cerró en Palma.

Los perjudicados mantienen que el fraude podría ascender a más de un millón de euros. Todos ellos suscribieron un contrato con la empresa constructora con un precio cerrado para levantar su vivienda. Hicieron varios pagos por adelantado y, tras el inicio de las obras, estas quedaron a medio hacer. “Nos quedamos sin nuestra casa y sin nuestro dinero”, coinciden varios de los afectados.