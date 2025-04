Los hoteleros califican de "aberrante" la política del Govern del PP sobre el alquiler turístico

«Aberrante» y «escandaloso e incomprensible». Estos son algunos de los términos utilizados por la Federación Hotelera de Mallorca, que preside Javier Vich, para referirse al borrador de decreto ley de medidas de contención que el Govern pretende aprobar, al considerar que lo que el Ejecutivo de Marga Prohens pretende hacer es asentar unas 100.000 plazas de alquiler vacacional «que han repercutido en el acceso a la vivienda y en el encarecimiento de ésta, ha dificultado la convivencia vecinal y ha desbordado las infraestructuras y servicios junto con el crecimiento demográfico».

Bajo el título de «¿Cambiar para empeorar? No gracias», los hoteleros han hecho público uno de los comunicados más duros que se recuerdan contra los planes del Govern del PP, reconociendo que los han conocido a través de la noticia publicada hoy por Diario de Mallorca, en la que se recogen las características del borrador del futuro decreto para la contención, contra la oferta ilegal y para la calidad turística.

Atender las peticiones de Habtur

En este borrador, entre otros puntos, se atiende la petición del alquiler vacacional representado por la patronal Habtur de que se puedan comercializar plazas por las que no se pagó en su día, que no formaban parte de la bolsa existente y que con el tiempo debían de ir desapareciendo de la mano de la normativa aprobada durante el mandato de Francina Armengol. Este punto ha desatado las iras de los hoteleros, a la vista de la intensidad de su reacción.

La patronal hotelera critica con dureza los planes de la presidenta Marga Prohens / B. Ramón

«La Federación Hotelera de Mallorca rechaza el modelo de alquiler turístico por el que se está apostando abiertamente porque perpetuará las viviendas plurifamiliares en el mercado turístico en lugar de contribuir a mejorar el acceso a la vivienda eliminándolas», según se subraya desde esta patronal.

Además, se recuerda que en octubre del pasado año esta federación ya acusó al Ejecutivo autonómico de «falta de valentía» tras los anuncios realizados durante el debate sobre el Estado de la Comunitat, al considerar que en relación con el problema residencial de las islas, «se ha perdido una oportunidad de oro de demostrar decisión y agilidad con una apuesta clara por devolver al mercado la inmensa bolsa de viviendas que, concebidas para uso residencial, específicamente en edificios plurifamiliares, están dedicadas, con licencia o no, a una actividad económica», subrayando que se han desviado miles de pisos de uso residencial al turístico, con problemas para jóvenes, trabajadores y de convivencia.

Escandaloso e incomprensible

En el comunicado emitido hoy se afirma que «resulta paradójico, escandaloso e incomprensible para cualquier ciudadano de Balears que ante la emergencia habitacional que sufren las islas no se actúe ya con firmeza cuando padecemos las consecuencias de poner más de 98.000 plazas de alquiler vacacional en el mercado en ocho años. Urge que se tomen medidas para que caduquen las autorizaciones temporales para su comercialización y se restituyan las viviendas a su concepción original».

También se afirma que «aberrante es permitir que se comercialicen plazas vacacionales que no se pagaron y que otras que han sido virtuales, al concederse y no utilizarse sin que haya habido control, se activarán agravando aún más la situación crítica de la vivienda».

Javier Vich, presidente de la federación hotelera de Mallorca / M. Mielniezuk

Se cuestiona que el actual Govern garantice la continuidad de las plazas regladas en alquiler turístico pese a que en la ley de 2017 se preveía que no renovarlas no iba a dar derecho a indemnizaciones, lo que supone que «ser valientes no tendría coste para las arcas públicas de Balears».

Se subraya que el modelo hotelero «jamás quebró la convivencia con los residentes», además de generar empleo «estable y de calidad».

Crítica a la equidistancia

Los hoteleros de Mallorca acusan al Govern del PP de «está tratando de igual manera, con equidistancia, a la plaza turística con la plaza de vivienda destinada al alquiler, como si ambas aportaran el mismo rédito a la sociedad, como si ambas afectaran igual a la convivencia de residente y visitante».

En cuanto a otras medidas del borrador de decreto que el Ejecutivo de Prohens quiere aprobar, y en las que se suprimen trabas urbanísticas para la modernización de los hoteles de las zonas maduras, la patronal del sector pone en valor los beneficios que la reconversión de la planta de alojamiento ha tenido para las islas, elevando la calidad del producto y modificando el perfil del visitante, «generando más valor sin más volumen».

Por ello, se reivindica la posibilidad de poder seguir aplicando esas mejoras, como «camino para incidir en la demanda, desde la oferta, y no aumentando impuestos, como el del turismo sostenible, que resta capacidad de gasto a los visitantes y repercute en la cadena de valor».