El querellante en el caso de la estafa con casas modulares en Mallorca: “Pienso seguir adelante, no me voy a rendir”

“Pienso seguir adelante, no me voy a rendir”. El querellante del caso de la estafa con casas modulares en Mallorca se muestra rotundo. La noticia del archivo de la causa contra el constructor investigado, su pareja y la empresa Design Modular Haus SLU cayó ayer como un jarro de agua fría entre los afectados.

El perjudicado, que denunció al empresario de la isla hace dos años por un fraude de unos 50.000 euros tras contratarle para edificar su vivienda en un solar entre Muro y Can Picafort, ha anunciado que recurrirá el auto de sobreseimiento provisional.

Su abogado Toni Monserrat interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia de Palma. El juez de Inca encargado de instruir el caso acordó el archivo al concluir que no hay delito de estafa.

“Estamos indefensos, pero voy a seguir adelante. No entiendo cómo han podido cerrar la causa”, asegura el querellante, que se quedó sin el dinero y con solo una parte de la cimentación de lo que debía ser su futuro hogar.

“Necesito que alguien me explique los motivos por los que se ha archivado el caso”, prosigue el hombre, muy contrariado con la resolución judicial.

Hizo lo posible por seguir con las obras

“El constructor no desistió por un desacuerdo técnico de la obra de la casa; no hubo ninguna discusión por una desavenencia, yo hice todo lo posible por continuar con la obra; el fallo fue del constructor, él se equivocó”, subraya el afectado.

“Si quiere un careo, lo puedo tener con él”, añade el querellante. “Yo en ningún momento he declarado ante el juez. No he podido dar mi versión de lo sucedido”, se lamenta el hombre.

“No me lo explico, no entiendo esta investigación. Esto no es Justicia. No sé qué tipo de investigación se ha llevado a cabo, porque el constructor tampoco ha declarado”, añade el perjudicado.

“Así funcionan las cosas. Esta es la Justicia que tenemos. El constructor ha podido ejercer su derecho de defensa, pero yo no he podido declarar. Mi abogado no le pudo hacer preguntas. He estado más de seis años de espera y sufrimiento para que simplemente se diga que no se cumplió un contrato. Respeto el auto pero no lo comparto”, se queja el hombre. Otros afectados también se mostraron indignados con que el juzgado de Inca haya cerrado el caso y no les haya permitido adherirse a la causa inicial.