Prohens, sobre la crisis de vivienda: "Los propietarios tienen miedo"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, defiende con firmeza su enfoque ante la crisis habitacional que sufre el archipiélago, señalando como elemento clave la falta de oferta de vivienda y cargando contra las políticas de los anteriores ejecutivos de izquierdas. Durante su intervención en el pleno del Parlament, Prohens ha dibujado un panorama crítico por la herencia del Pacte de Progrés, al que acusa de haber gestionado de manera ineficaz el acceso a la vivienda durante sus años al frente del Govern.

Uno de los aspectos más llamativos de su discurso ha sido la alusión directa al temor de muchos propietarios particulares a poner sus viviendas en alquiler: "Hay un problema: los propietarios tienen miedo. Esto asusta, y por eso hay gente que ha tenido una mala experiencia y prefiere tener su casa cerrada".

La presidenta del Govern culpa directamente a la ley estatal de vivienda, que según ella "protege más la inquiokupación que a los propietarios", y señala que el fenómeno de la ocupación ilegal es una realidad que no solo afecta a grandes inversores. "En muchas ocasiones no afecta a grandes tenedores, especuladores u hombres de chistera y puro, sino a los más vulnerables, a pensionistas que necesitan ese alquiler para vivir", apunta.

Prohens apela a la necesidad de buscar soluciones urgentes y efectivas que pasan por aprobar una ley estatal que "tiene que perseguir a los delincuentes y proteger a los propietarios".

Críticas a la izquierda

La presidenta cuestiona el enfoque que equipara incremento de la oferta con la promoción masiva de nuevas viviendas. "Si ustedes vinculan poner más oferta con más construcción, no me extraña que no sepan hacer política de vivienda", remarca con tono crítico tras las preguntas de la oposición.

Prohens reivindica que el verdadero reto no reside exclusivamente en levantar nuevas promociones, sino en movilizar el parque de vivienda ya existente. "Estamos sacando vivienda que esté a disposición de los residentes a precio limitado", señala, en referencia a los planes en marcha para ampliar el acceso a una vivienda en alquiler a precio asequible.

La presidenta también recuerda que, en los últimos 15 años, la población balear ha crecido en 160.000 personas, mientras que el parque de vivienda solo ha aumentado en 36.000 unidades. “Esta es la clave de la emergencia habitacional que heredamos del Pacte”.

En su intervención, Prohens ha criticado las expropiaciones a grandes tenedores realizadas por el anterior Govern de coalición de izquierdas, calificándolas de meramente simbólicas. "Da un poco de vergüenza ajena que reivindiquen las expropiaciones de pisos a grandes tenedores, porque solo expropiaron 14 viviendas en ocho años", ha espetado.

"Crearon un nuevo barrio de superlujo en Nou Llevant, en Palma, que siempre llevará la marca de PSOE, Més y Podemos", afirma la presidenta en alusión a lo que considera una contradicción en las políticas de vivienda de la izquierda.

En cuanto a las medidas impulsadas por su Govern, Prohens reconoce que el programa de alquiler seguro no está teniendo aún el impacto esperado porque "apenas lleva tres meses en marcha" —en teoría en una primera fase tenían que salir al mercado entre 2.000 y 3.000 viviendas—, aunque destaca que ya cuenta con más de 400 viviendas incorporadas y se han firmado los primeros contratos. No obstante, reconoce las dificultades iniciales: "Comenzar un programa que nunca se ha puesto en marcha es complicado, todo el mundo quiere ver cómo funciona y ahora estamos en esta fase inicial".