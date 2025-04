Llaman al orden por hacer una peineta en el Parlament al diputado de Vox que enalteció el golpe de Franco y señaló a una periodista: "Por favor, compórtese"

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha tenido que llamar al orden al diputado de Vox Sergio Rodríguez por hacer una peineta al diputado del PSOE Ares Fernández durante su pregunta al Govern sobre el señalamiento que se produjo ayer a la periodista que dirige el programa Al Dia en IB3: "Señor Rodríguez, le tengo que llamar al orden. Por favor, compórtese".

Mientras Fernández criticaba a la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, por no posicionarse a favor de la periodista Marta Garau, el diputado de Vox ha hecho un gesto ofensivo con el dedo corazón de forma reiterada que ha generado un gran revuelo dentro de la Cámara, e incluso se ha producido un intercambio de reproches con la vicepresidenta de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido, cuando la socialista le ha recriminado su actitud.

Rodríguez acumula varias polémicas en las últimas semanas. El pasado martes celebró en la Cámara el "Día de la Victoria", en referencia al final de la Guerra Civil y el triunfo del franquismo, una acción que ha provocado que el Gobierno ponga en conocimiento de la Fiscalía acciones "de exaltación de la sublevación militar, de la guerra y de la dictadura".

Señalar a periodistas

El diputado de Vox señaló ayer a la periodista Marta Garau, directora y presentadora del programa Al Dia de IB3 Radio, por desmentir que en la cola del Ibavi solo haya "señoras con velo y señores vestidos de hindues", tal y como aseguró Rodríguez —el mismo que deseó el pasado martes "un feliz día de la victoria" en alusión al triunfo del franquismo— durante la tertulia que tuvo lugar entre diversos representantes políticos.

"Me disculpe, pero entramos cada día y, sin discriminación, creo que hay gente de todo tipo de perfiles", explicó ayer la periodista ya que los estudios de IB3 Radio están justo al lado de las oficinas del Ibavi. Unas palabras que desataron el enfado de Rodríguez, quien cuestionó que los periodistas tengan que hacer una labor de verificación.

Estarellas, durante la sesión de control, no ha querido enviar un mensaje de apoyo explícito a la periodista de IB3 sino que ha optado por un mensaje más general: "Defenderé el trabajo de todos los periodistas, aunque yo no he visto ni tampoco sé lo que pasó". Todo ello con una crítica directa al PSOE: "Ustedes tienen su moral y su ética. Deciden qué medios son pseudomedios según les ataquen a ustedes o no. Este Govern está con la libertad de prensa y opinión, nos gusten más o menos, por eso defendemos una radiotelevisión plural y abierta".

Rodríguez ha pedido la palabra durante la sesión de control al Govern para "ratificar mi compromiso" con la libertad de prensa: "No expresé ningun tipo de amenaza, simplemente discrepé de la posición de una periodista".