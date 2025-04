El Govern está "contento" de que 18 millones de turistas visiten Baleares cada año. Así lo ha expresado el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, al considerar que dichos datos reflejan que las islas son "un destino de éxito" en su principal motor económico. "Estoy contento de que haya pleno empleo y que la actividad principal sea exitosa para esta comunidad, no me escondo. Unos reconocemos que nos visiten turistas, otros demonizan a los que nos visitan y a los empresarios, son dos modelos diferentes", argumenta Bauzá.

El titular del ramo ha vuelto a reiterar que el Ejecutivo "no apuesta por el decrecimiento, sino por la contención", destacando la necesidad de seguir acudiendo a las ferias turísticas para promocionar Baleares en los mercados internacionales. "Debemos posicionarnos como destino turístico en base a la sostenibilidad y hacer que la temporada se alargue lo máximo posible, creo que es algo que empresarios y trabajadores lo agradecen profundamente", destaca el conseller.

"Momentos puntuales"

Bauzá también ha expresado que la saturación turística en las islas "se da en según que lugares, en momentos puntuales y en determinadas circunstancias". Asimismo, el Govern argumenta su posicionamiento respecto al sector turístico en relación al trabajo que otorga a los residentes. "Lo que tenemos que hacer es intentar n ofrecer sufrimiento a las personas de estas islas, me refiero a la falta de trabajo. Hay que apostar por la contención y los límites, no por el decrecimiento y sufrimiento de los ciudadanos", expresa Bauzá.

Diversificar la economía

En el caso del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia se ha mostrado crítico con las explicaciones lanzadas por parte del conseller, argumentando la necesidad de que en Baleares se diversifique la economía y no se concente todo en el sector turístico. "Nosotros también defendemos el trabajo, pero en las islas podemos hacer algo más que no sea solo dedicarnos al turismo. Apostamos por el decrecimiento hacía la diversificación económica, para que los trabajadores que se dedican actualmente a este sector puedan tener otras salidas. Todo el mundo debe tener acceso a un trabajo digno", expresa Apesteguia.

El ecosoberanista también señala que la masificación que sufren las islas afecta tanto a los residentes como a la propia experiencia que viven los turistas. "No demonizamos al turismo y al empresario, demonizamos la situación insostenible que se da para los trabajadores, residentes y propios turistas".