La unión de los grandes hoteleros mallorquines en Canarias genera polémica

La nueva Asociación de Cadenas Hoteleras de Canarias (ACHC), que está formada por las grandes compañías mallorquinas, acaba de echar a andar y ya nace difundiendo un comunicado que viene a desdecir que llegue a «romper» con la patronal canaria que lidera Jorge Marichal, Ashotel (Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), el mismo que a su vez lidera la asociación nacional, CEHAT.

Ha sido la propia Ashotel, a petición de la nueva gran patronal—formada por Barceló, Meliá, Piñero, Hyatt, Iberostar y RIU—, la encargada de compartir una nota de prensa que difunden «ante las informaciones publicadas en algunos medios de comunicación de corte especializado y generalista, tanto en el ámbito nacional como regional, en las que se afirma que la Asociación de Cadenas Hoteleras de Canarias quiere romper con Ashotel».

La Asociación de Cadenas Hoteleras de Canarias, que preside Pilar Parejo Bello, directora regional de Barceló en el archipiélago atlántico, subraya que «no nace con ningún ánimo rupturista ni de separación». «Surge como un foro de debate para los problemas específicos y diferenciales que consideramos que las cadenas hoteleras tienen, pero siempre en un clima de diálogo con la patronal que nos representa, y que en la provincia occidental es Ashotel», se asegura.

"Ataques injustificados"

«Nosotros también nos hemos visto sorprendidos por los ataques injustificados que [...] se han producido contra Ashotel y su presidente —continúa el comunicado—, alentando a un clima de ruptura y conflicto entre hoteleros que, en modo alguno, tiene que ver con la realidad».

La ACHC dice que «nace para sumar y aportar nuevas visiones desde la óptica de empresas que tienen una proyección no solo nacional, sino también internacional, la cual difiere de la que puedan tener otros establecimientos de menor tamaño y localización. Esto, per se, no significa nada malo, sino que hay cuestiones que consideramos que deben ser abordadas entre empresas que comparten algunos problemas comunes, especialmente en el ámbito laboral». En este sentido cabe reseñar que los hoteleros canarios y mallorquines vienen quejándose del alto nivel de absentismo que padecen, sobre todo en Canarias.

Las cadenas mallorquinas en medio de un clima de «gran presión social, gubernamental y sindical" al sector quieren "enviar un mensaje de unidad empresarial"

La nueva patronal asegura que ahora, cuando son objeto de «gran presión social, gubernamental y sindical, queremos enviar un mensaje de unidad empresarial».

La figura de Marichal, que ha sido ratificado por tercera vez al frente de CEHAT, no deja de ser controvertida. Fue condenado por delito fiscal, por lo que hay directivos en el sector críticos con su liderazgo, como Simón Pedro Barceló.

Por otro lado, la llegada de la ACHC al asociacionismo canario viene a replicar la situación en Mallorca, donde conviven complementándose la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) con la Agrupación de Cadenas de Baleares, que lidera Carolina Quetglas.