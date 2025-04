Las discotecas de Mallorca reabren sus puertas este mes con plantillas de mínimos

«En materia de personal las discotecas vamos a reabrir solo con lo justo y rogando para que no se produzca ningún problema a lo largo de la temporada», según reconoce el presidente de la asociación balear de ocio nocturno (Abone), Miguel Pérez-Marsá, que compara la situación que se está viviendo con participar en un París-Dakar, en la que cualquier avería en alguna pieza del vehículo puede dejar fuera de la carrera. El sector está viviendo un problema muy grave a la hora de encontrar trabajadores debido a que «en Mallorca pagamos sueldos más altos, pero lo que antes eran remuneraciones muy atractivas ahora no compensan lo que se cobra para acceder a una vivienda o por comer un simple menú», lamenta.

Los establecimientos de ocio nocturno han dado ya el pistoletazo de salida para la reapertura de una nueva temporada, y la mayoría de los locales tienen previsto recuperar su actividad de fin de semana a partir del día 11 de este mes, con alguna excepción en la Platja de Palma que ya lo ha hecho el día 4, y con actividad prevista también en muchos casos para el día 16, noche anterior al Jueves Santo.

Aunque hay alguna gran discoteca que tiene previsto abrir solo sus puertas los días 16 y 19 para volver a parar y no recuperar de nuevo su actividad hasta el 3 de mayo para ya seguir con ella durante los fines de semana, la mayor parte del sector pone en marcha una actividad regular, aunque no pasará a ser diaria hasta los meses de verano en la mayoría de los casos (se espera que sea en junio pero todavía no se fija una fecha concreta).

Temporada corta

Desde el sector se ha advertido ya que, tras el ‘pinchazo’ de 2024, la planificación de esta temporada no va a ser larga, y se estima que a finales de septiembre se iniciará el cierre de en la mayoría de las zonas, con la excepción de Platja de Palma, que previsiblemente la prolongará al ser el lugar de la isla que más claramente está triunfando a la hora de reducir su estacionalidad.

El motivo para fijar un calendario tan limitado es que el sector del ocio nocturno no solo precisa de una elevada clientela extranjera para rentabilizar su actividad, sino que debe de ser fundamentalmente joven, y ésta se concentra durante los meses de verano.

Miguel Pérez-Marsá, presidente de Abone / M. Mielniezuk

Pero como se ha indicado, la principal preocupación de estas empresas es en estos momentos la enorme dificultad para encontrar personal con el que completar sus plantillas.

Miguel Pérez-Marsá recuerda que su sector ha recurrido tradicionalmente a mucho trabajador procedente de otras autonomías y del extranjero, que acudía atraído por unas remuneraciones que son más elevadas que en otros muchos puntos de España.

Plantillas de mínimos

El problema en estos momentos, según reconoce el presidente de Abone, es que esa mejora salarial que supone trabajar en Mallorca ya no compensa el coste extraordinario que ha pasado a conllevar el disponer de un alojamiento mientras se está en la isla o simplemente el gasto de la alimentación debido al fuerte encarecimiento de la vida en el archipiélago.

En el caso de las personas procedentes de otros países, a lo expuesto añade el colapso de la Administración del Estado en Balears también por falta de personal, lo que hace que la obtención del número de identificación de extranjero (NIE) para poder trabajar en España se haya vuelto un obstáculo muy serio.

La suma de todos estos factores explican la preocupación que se vive en estas empresas debido a las dificultades que se están dando para completar las plantillas, pero también ante lo que puede suceder durante la temporada a la hora de cubrir las bajas por enfermedad que se puedan registrar.

Pérez-Marsá señala que otra dificultad a la que se van a seguir enfrentando las empresas de ocio nocturno es el de la competencia desleal que se genera desde negocios de otros sectores (como locales de restauración que incorporan la oferta musical y de baile sin tener licencia para ello) o incluso desde propiedades particulares con la organización de fiestas.