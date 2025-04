Las discotecas de Mallorca ya tienen fecha para su reapertura

Las discotecas de Mallorca han dado ya el pistoletazo de salida para la reapertura de una nueva temporada, y la mayoría de los locales tienen previsto recuperar su actividad de fin de semana a partir del día 11 de este mes, con alguna excepción en la Platja de Palma que ya lo ha hecho el día 4, y con actividad prevista también en muchos casos para el día 16, noche anterior al Jueves Santo, según indica el presidente de la patronal del sector (Abone), Miguel Pérez Marsá.

Aunque hay alguna gran discoteca que tiene previsto abrir solo sus puertas los días 16 y 19 para volver a parar y no recuperar de nuevo su actividad hasta el 3 de mayo para ya seguir con ella durante los fines de semana, la mayor parte del sector pone en marcha una actividad regular, aunque no pasará a ser diaria hasta los meses de verano en la mayoría de los casos (se espera que sea en junio pero todavía no se fija una fecha concreta).

Miguel Pérez-Marsá, presidente de Abone / M. Mielniezuk

Temporada corta

Desde el sector se ha advertido ya que, tras el ‘pinchazo’ de 2024, la planificación de esta temporada no va a ser larga, y se estima que a finales de septiembre se iniciará el cierre de en la mayoría de las zonas, con la excepción de Platja de Palma, que previsiblemente la prolongará al ser el lugar de la isla que más claramente está triunfando a la hora de reducir su estacionalidad.

El motivo para fijar un calendario tan limitado es que el sector del ocio nocturno no solo precisa de una elevada clientela extranjera para rentabilizar su actividad, sino que debe de ser fundamentalmente joven, y ésta se concentra durante los meses de verano.