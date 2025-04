Pol Turró, la historia de éxito, drogas, fracaso y dinero de un empresario con bipolaridad: "Entré y salí de las tinieblas varias veces"

En su libro Escapa de las tinieblas habla de una infancia rebelde y desafiante. ¿Cómo cree que esto influyó en su fulgurante comienzo con Telemaki?

Es una influencia total, absoluta. Siempre he ido a contracorriente, contra lo que hacía la mayoría o lo establecido. Eso me ayudó, porque empecé una carrera de Administración y Dirección de Empresas, la dejé por mi cuenta y, en solo dos meses, ya había abierto mi primera empresa. Pero esa actitud venía de lejos, de una esencia de hacer las cosas diferentes, de complicarme la vida cuando no era necesario.

Creó Telemaki a los 20 años y alcanzó un éxito brutal. ¿En algún momento sintió que ese éxito le llenaba?

Es difícil de explicar. No sé si llenar es la palabra. Cuando tenía dos restaurantes, no me sentía pleno; con tres, cuatro o cinco, tampoco. Siempre había un vacío existencial en mi mente, en mi alma, que me hacía buscar más y más, pero de una manera autodestructiva. No fue hasta más adelante, con seis restaurantes, cuando empecé a sentirme más completo, pero no al principio.

También habla de sus primeras relaciones y de cómo rompió vínculo personales. ¿Cree que eso contribuyó a su caída?

Es un tema complicado. Cuando rompía una relación, lo hacía de mala manera, muy secamente. El éxito y las empresas eran mi prioridad, y las relaciones, tanto con exnovias como con amigos, pasaban a un segundo plano. Eso me hizo perder a muchas personas a lo largo de la vida. El éxito, mal entendido, me llevó a aislarme.

En el libro menciona un momento clave en el que todo se descontroló

Fue durante los primeros años montando empresas. Antes ya había fumado cannabis, pero luego pasé a drogas más fuertes como la cocaína, más cannabis de la cuenta, compras abusivas de coches que no podía permitirme, un piso de lujo... Todo fue un círculo vicioso. Lo peor fue cuando me lié con la novia de mi mejor amigo del colegio. Aquello fue una explosión total.

Dice en el libro: “Enfrentar la verdad duele, pero ocultarla la destruye”. ¿En qué momento decidió que necesitaba ayuda?

Tuve mi primer ingreso psiquiátrico a los 22 años, cuando me diagnosticaron bipolaridad. Pero no lo asumí. Seguí con la misma vida hasta que, tres años después, un intento de suicidio muy grave me hizo abrir los ojos. Vi que tenía que enfrentar la verdad y empezó un proceso largo de recuperación.

¿Cómo le trató el sistema de salud mental público?

El sistema me des ayudó. Es un desastre absoluto. Entras en un lugar del que no puedes salir, te medican sin explicaciones claras, caminas por pasillos blancos y tienes una sala con una tele como único entretenimiento durante semanas. No hay suficiente terapia psicológica, y la medicación a menudo es un juego de prueba y error. Es perjudicial hasta que dan con el tratamiento adecuado.

Después de eso, tuvo tres intentos de suicidio. ¿Qué cambió?

Entré y salí de las tinieblas varias veces. Me recuperaba, recaía y volvía a caer. Finalmente, dije basta. La familia fue un gran apoyo. Busqué un centro privado donde hacía terapia intensa, trabajo físico y podía expresar toda la mochila que llevaba. Ahí empecé a sanar de verdad.

¿Cree que factores externos, como el consumismo o la presión social, influyeron en su situación?

No diría que el consumismo o la sociedad en general me afectaron directamente. Mis problemas venían de la bipolaridad, el consumo de drogas y una mala gestión del éxito. Eso sí, el estigma y el tabú sobre la salud mental son un problema grave. He vivido cómo amigos te dan la espalda y la gente no te entiende.

Su caso es el de un joven con un éxito a muy temprana edad. Hoy vemos a muchos adolescentes triunfando en redes de la noche a la mañana. ¿Lo considera peligroso dada su experiencia?

Totalmente. Hay un malentendido sobre el éxito y el dinero. Es verdad que una base económica ayuda, pero a partir de cierto nivel, más dinero no te hace más feliz; a menudo trae problemas. Estos jóvenes que ganan fortunas con criptomonedas o redes pueden acabar mal si no lo gestionan bien. Yo lo viví: coches, drogas, excesos... Es un error grave cuando el éxito se mide solo en posesiones.

¿Cómo deberían gestionarlo?

Dejándose aconsejar por gente mayor y poniendo límites. Yo, a los 20 años, no escuchaba a nadie y mezclaba las finanzas personales con las de la empresa, algo que nunca se debe hacer. Ahora, con 33 años, tengo un mentor de 80 que me orienta, y eso me ha salvado.

Después de todo, empezó a estudiar psicología

Empecé psicología en la Universidad de Barcelona, pero lo dejé. Luego hice un curso de apoyo entre iguales, para ayudar a personas con problemas de salud mental desde mi experiencia. Ahora tengo una asociación, Big Mental Change, donde colaboro con psicólogos para mejorar la vida de pacientes. Eso es lo que me llena.

¿Todavía vive con luchas internasa día de hoy?

Sí, muchas. La salud mental es una maratón, no un sprint. Cada día podría recaer o consumir, pero me valoro más como estoy ahora. Es una carrera de fondo que no termina nunca.