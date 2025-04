Nuevo caso de incivismo en Mallorca: graban a una turista bañándose en el embalse de Cúber

El cada vez más temprano arranque de la temporada turística en Mallorca adelanta la aparición de imágenes de actos incívicos cometidos por turistas. Tal y como pudo grabar en vídeo un excursionista el pasado sábado, una mujer se estuvo bañando en el embalse de Cúber, en la Serra de Tramuntana, algo totalmente prohibido por EMAYA, empresa pública encargada de la gestión tanto de este embalse como del Gorg Blau.

Según relata el autor de las imágenes que acompañan esta noticia, al término de la excursión que venía realizando con sus amigos entre el barranco de Biniaraix y el embalse de Cúber, en los alrededores de la balsa, comenzaron a ver a gente diversa: "Algunos iban con cañas de pescar, algo que no entendimos muy bien, vimos también a otras personas repartidas por el embalse y, en un momento, vimos un grupo de tres chicas. Una con el bañador haciéndose fotos, otra tomando el sol y una tercera persona bañándose en el agua".

En cuanto se percataron de que la mujer estaba dentro del agua del embalse, decidieron grabar en vídeo la estampa para así "poder denunciarlo públicamente y dar visibilidad" a una problemática que aseguran es "recurrente" en la zona.

"Cuando terminamos de grabar, les dijimos que no podían estar aquí. Se lo dijimos en inglés, nos contestaron en inglés y les explicamos que aquí no se podían bañar, que esto no es un lago ni nada si no un embalse. Después, un poco enfadadas, salieron del agua y se pusieron a tomar el sol", relata el excursionista.

Tras haber advertido al grupo de mujeres, se dieron cuenta de que más grupos de personas cargando toallas de playa se dirigían a la orilla del embalse. "Nos sorprendió bastante, les avisamos de que había carteles en diferentes idiomas avisando de que no se podía nadar".

'Chapuzón' en el Gorg Blau

No es la primera vez que en Mallorca se captan imágenes de turistas nadando en los embalses. En agosto de 2023, las imágenes de unos turistas bañándose en el Gorg Blau se volvieron virales en redes sociales.

Un bañista en el Gorg Blau en verano de 2021. / DM

Por aquel entonces, Emaya recordó que está totalmente prohibido el baño en los embalses de Cúber y el Gorg Blau después de que en aquel verano turistas y residentes hubieran utilizado estos espacios enclavados en la Serra de Tramuntana para tomar el sol y darse un chapuzón.

"No se puede acceder a los embalses para uso recreativo porque el agua se utiliza para consumo humano", señalaron desde la empresa pública. Cabe que recordar que tanto Cúber como el Gorg Blau suministran agua al municipio de Palma aunque, aclaran en Emaya, antes de llegar al grifo de los ciudadanos es tratada para que sea potable.

Pese a que en el entorno de los dos embalses hay cartelería que indica la prohibición de bañarse, desde hace algunos veranos Emaya tiene constancia de qué turistas y también residentes acceden a estos enclaves para refrescarse "de manera esporádica". Cuando eso ocurre, personal de la empresa pública se dirige allí para informar a los ciudadanos que estos espacios están vetados al baño, aunque no se ponen sanciones.