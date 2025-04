Las gafas de realidad virtual para pacientes oncológicos llegan a Son Llàtzer: "Me ha relajado mucho, mientras lo veía no pensaba en nada más"

Amalia Rivero ha acudido este lunes a Son Llàtzer para que le administren su segunda sesión de quimioterapia en el Hospital de Día. Lo que no sabía era que el tratamiento contra el cáncer que padece iba a resultarle hoy más ameno gracias al nuevo servicio que ofrece desde este mismo día 7 de abril el centro hospitalario, unas gafas de realidad virtual para disminuir el impacto de la enfermedad. "Me ha relajado mucho, mientras lo veía no pensaba en nada más", ha manifestado tras disfrutar de dos de los tres vídeos con los que ahora cuenta el centro.

Rivero ha destacado que la visualización "se le ha pasado volando", que se "ha distraído un montón" y ha concluido manifestando que le encantaría "volver a repetir". Y es que, como bien ha señalado, cada sesión de tratamiento puede durar entre 4 y 6 horas, y cada uno de estos vídeos, de unos quince minutos, busca disminuir la ansiedad del paciente producida por los tratamientos.

Hasta el momento, este servicio se ofrecía solo en Son Espases. Desde este lunes Son Llàtzer cuenta también con ello, y, según han señalado desde la Asociación Española Contra el Cáncer Illes Balears, la intención es poder replicarlo paulatinamente en todos los hospitales públicos de Baleares.

El servicio de gafas de realidad virtual para pacientes oncológicos se lleva a cabo a través del voluntariado de la entidad, que ha sido formado específicamente para esta actividad. Ha sido precisamente el equipo de voluntarios de la AECC el que ha presentado este lunes el funcionamiento de esta tecnología, que proyecta vídeos de unos quince minutos "sobre una especie de meditación guiada, de mindfulness", ha explicado Lida, una de las miembros del equipo.

La finalidad es ofrecer un estado de relajación al paciente y que le ayude a que la duración del tratamiento sea lo más confortable posible. Y es que esta tecnología, que cuenta con el patrocinio de Canda Health Solutions, ha logrado disminuir un 84% la sensación de dolor, un 26% la ansiedad antes del tratamiento y el 88% de las personas tienen la sensación de que el tiempo de la quimioterapia transcurre más rápido.

Apoyo integral al paciente

La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado este lunes a los pacientes del Hospital de Día y ha podido comprobar cómo funcionan estas gafas de realidad virtual y los beneficios que aportan. De hecho,tras la prueba, la responsable del área ha destacado que "lo que se ve es muy agradable y la voz que se escucha es muy dulce", y ha subrayado la apuesta por esta iniciativa como un "ejemplo de humanización y de apoyo integral al paciente", para que "este paseo por el hospital, que es un lugar inhóspito y un sitio que da miedo cuando se entra, sea lo más agradable posible".

Finalmente, García ha recordado que este servicio se ofrece en el Hospital Son Espases desde febrero de 2024 y que ya se han beneficiado un total de 76 pacientes.

La consellera de Salud, Manuela García, este lunes mientras prueba en Son Llàtzer las gafas de realidad virtual. / Nair Cuéllar

Durante la visita, han acompañado a la consellera el presidente de la AECC Illes Balears, José Reyes, y el director de Canda Health Solutions, Pedro Novas. El doctor Reyes ha destacado el compromiso de la entidad de "conseguir el mayor confort posible para el paciente y sus familiares", y ha asegurado que seguirán trabajando para "extender este proyecto a todos los hospitales de la comunidad autónoma".

Novas, por su parte, ha señalado que con apuestas como esta "la compañía busca devolver, en cierto modo, los ingresos que obtiene a la ciudadanía", y ha subrayado que las gafas de realidad virtual para pacientes oncológicos son un claro ejemplo de que "la tecnología está para ayudar".